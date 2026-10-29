Cobolli infortunato e in lacrime: si ritira dal torneo di Vienna, Berrettini lo consola. Cosa è successo

Non poteva avere epilogo peggiore il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, valido per gli ottavi del 500 di Vienna e interrotto sul parziale di 5-2 a favore del Martello a causa dell'infortunio del numero 6 al mondo, già in difficoltà all'esordio contro Grigor Dimitrov. Un epilogo che ha gettato nella disperazione Cobolli, scoppiato in un lungo pianto che ha visto l'amico di sempre (entrambi romani, sono cresciuti insieme al Circolo Canottieri Aniene) sedersi al suo fianco nel tentativo di consolarlo: "Ora vedi tutto nero, ma non prendere decisioni affrettate". L'agenda del numero 2 d'Italia, sceso in campo con una fasciatura alla gamba sinistra e crollato improvvisamente al 7º game, prevede tra i vari impegni anche le Finals di Torino: ma preoccupano ora le condizioni fisiche. Sarà dunque Berrettini ad affrontare Alex de Minaur, che nell'altro ottavo di finale ha sconfitto Learner Tien in 2 set (6-4, 6-2). Era inoltre la prima volta che i due amici si affrontavano sul circuito. Queste le parole di Berrettini al termine della gara: "L'idea era di venire qui e celebrare il percorso che abbiamo fatto insieme partendo da Roma, dove abbiamo giocato insieme da bambini. Mi ricordo quando era così alto così. Ricordo il giorno in cui scelse di giocare a tennis anziché a calcio. Aveva lo stesso sguardo di ora. Eravamo bambini che sognavano di giocare al top. Ora merita di essere dove si trova. Cercherò di aiutarlo in qualsiasi modo possibile. Gli ho detto di non pensare troppo a ciò che può succedere. È ciò che ho fatto io in passato e non mi ha aiutato. Un giorno alla volta. Sono sicuro che i medici lo seguiranno al meglio nel recupero. Speriamo che recuperi in tempo".