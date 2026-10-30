Vavassori avanti tutta: "Slam, numero 1 e lunga vita al doppio"

Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno conquistato grazie ai 90 punti messi in classifica nella “Race” del doppio, la qualificazione alle Nitto Atp Finals di Torino . La certezza è arrivata dall’ Atp 500 di Vienna dopo il successo contro Zverev e Melo. Oggi torneranno in campo contro il francese Guinard e l’argentino Andreozzi. Il focus è però già proiettato verso il grande appuntamento di metà novembre, le Finals, che Vavassori giocherà, a fianco del bolognese, per il terzo anno consecutivo e davanti alla propria gente: «Era uno degli obiettivi d’inizio stagione – sottolinea Vavassori – e lo abbiamo centrato per il terzo anno consecutivo. Le aspettative sono tante e l’atmosfera della Inalpi Arena unica per noi italiani, in particolare per il sottoscritto che gioca in casa».

Le parole di Vavassori

Cosa avete provato quando avete stretto la mano, alla fine, a Zverev e Melo? «Una grande soddisfazione per la certezza matematica della qualificazione a Torino. È arrivata in anticipo rispetto allo scorso anno anche se dopo Roma e Parigi sapevamo che le chance di esserci erano aumentate. Lo scambio del “cinque” tra di noi e con i soggetti dello staff presenti a Vienna, mio padre e il fisioterapista Marcello Marini, è stato un momento intenso. Un gruppo che si completa con Alessandro Contadin e Davide Della Tommasina, con altri elementi di supporto come Pim Pim Johansson». Le Finals a Torino, nella sua città, che significato hanno? «Rappresentano il passaggio più bello della stagione e sarà elettrizzante esserci ancora una volta, competere davanti a un Palazzetto stracolmo e soprattutto con l’incitamento degli amici e di una platea che ti stimola a dare il massimo. Ogni anno vivo sempre meglio quest’esperienza, con maggior consapevolezza e minori paure. La prima volta ero teso, nel 2025 più rilassato e pronto a dare tutto me stesso. L’eccitazione di poterci rimettere alla prova alla Inalpi Arena è già elevatissima. L’obiettivo è migliorarsi, come sempre, dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno».

I momenti più esaltanti

Quali sono stati in stagione i vostri momenti più esaltanti? «La vittoria a Miami, senza dubbio, e quella a Roma. In America con tanto di dedica al papà di Simone che non stava già bene, e in casa. Alzare il trofeo degli Internazionali è un sogno che ogni giocatore italiano coltiva fin da bambino. I nostri nomi saranno per sempre scolpiti nell’albo d’oro del torneo e in questo senso possiamo dire di aver scritto un pezzo di storia del nostro tennis e dello sport azzurro». A fine anno i vostri destini sportivi si divideranno. Come potrà influire questo sulle prossime vostre prestazioni? «Il nostro è anche un grande rapporto di amicizia e stima che supera quello di campo. Abbiamo vissuto tre stagioni in simbiosi assoluta e vogliamo chiudere l’anno dando il massimo, nelle competizioni che ancora mancano al termine. Sono tutti grandi appuntamenti, a partire da questo di Vienna per poi passare al 1000 di Parigi, alle Finals e alla Davis Cup. I punti ancora in palio sono importanti per la composizione delle posizioni di partenza in griglia a Torino».

I sogni ancora da realizzare

Parliamo di sogni personali ancora da realizzare. Quali i suoi? «Vincere un titolo Slam a livello maschile, dopo quelli conquistati in doppio misto con Sara Errani e diventare numero 1 al mondo in doppio. Non l’ho mai nascosto anche se per anni l’ho tenuto per me. Ora credo di aver dimostrato che la possibilità di arrivare in vetta esista». Lei è un lottatore in campo ma anche fuori, come dimostra la sua presa di posizione contro il progetto di ridimensionamento del doppio presentato dall’Atp. Cosa può dire in merito? «Abbiamo creato un gruppo di doppisti forti, bastino le presenze di Patten, Glasspool, Arevalo, Herbert a confermarlo. Non siamo d’accordo sul ridimensionamento della nostra specialità e non facciamo distinzioni tra singolaristi e doppisti. Il tennis, sempre più popolare, può trarre beneficio da entrambe le categorie. Tagliare il doppio significherebbe impedire a tanti giovani di costruirsi delle valide carriere. La mia è stata una scelta precisa, pur arrivando dal singolare, per poter ambire ai traguardi più importanti del nostro sport. Sarebbe una decisione ingiusta e affrettata, per nulla condivisa. L’ufficialità potrebbe arrivare proprio in occasione delle Finals, salvo un auspicato posticipo legato ad un dialogo tra le parti che ad oggi è molto difficile. Anche questa “battaglia” mi sta aiutando a crescere».