"Non erano lacrime di dolore", speranza Cobolli: il post social dopo Vienna

Flavio Cobolli rassicura tutti sulle sue condizioni. Ieri il tennista romano è stato costretto al ritiro a Vienna nel derby con Berrettini e ha lasciato il campo in lacrime, facendo temere il peggio in vista di un finale di stagione che lo vede in piena corsa per le Atp Finals e poi, soprattutto, fra i convocati dell' ItalDavis per le Final Eight di Bologna . Ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, come ha scritto lo stesso giocatore sui social, a tarda notte.

Cobolli: "Vienna, mi dispiace salutarti così"

"Vienna, mi dispiace salutarti così. Amo questo torneo e avevo tantissima voglia di sfidare Matteo, con tutti voi sugli spalti - ha scritto Cobolli - Ho sentito qualcosa nel match dell'altra sera, ma ho voluto provarci fino in fondo. Oggi però ho capito che continuare avrebbe significato forzare troppo e mi sono dovuto fermare."

"Quelle lacrime non erano di dolore. Erano emozione, forse un po' di stress e la delusione di dover lasciare il campo quando avrei voluto solo restarci. Domani - ha aggiunto riferendosi alla giornata di oggi - farò tutti gli esami e vi aggiornerò appena possibile. Non preoccupatevi, conto di esserci a Parigi. Grazie per tutto l'affetto".