Cobolli fa chiarezza sulle condizioni per Parigi e Finals di Torino: "Gli esami hanno evidenziato..."

Flavio Cobolli ha aggiornato i tifosi comunicando via social l'esito dei primi accertamenti dopo l'infortunio a Vienna nell'ottavo di finale contro Matteo Berrettini . Gli esami strumentali, ha scritto, "hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare. Domani andrò a Parigi e farò tutto il possibile per giocare il torneo. Sto lavorando per tornare al meglio il prima possibile, insieme al mio team, e affrontare gli impegni delle prossime settimane".

La situazione nella Race

Cobolli è il giocatore meglio classificato tra quelli non ancora matematicamente qualificati per le Nitto ATP Finals 2026. Essere a Torino è il suo grande obiettivo stagionale. Sono quattro i posti da assegnare in singolare dopo che Zverev, Alcaraz, Shelton e Medvedev hanno già staccato il pass: sarà decisivo il Masters 1000 della prossima settimana alla Défense Arena di Parigi, ultimo torneo valido per la Race, al termine del quale verranno stabiliti gli otto giocatori e le otto coppie di doppio protagonisti alla Inalpi Arena dal 15 al 23 novembre. Al momento l'azzurro sarebbe il quinto qualificato, stando ai suoi 3680 punti nella Race, ma è tallonato da Fils (3525), Tiafoe (3380) e Jodar (3184). Più staccati de Minaur (2930), Djokovic (2890), Fritz (2885) e Paul (2725). Fritz e de Minaur stanno ancora giocando rispettivamente a Basilea e Vienna, per cui possono guadagnare ulteriori punti questa settimana.

Cobolli, c'è speranza

L'aggiornamento arrivato da Cobolli lascia trasparire come l'infortunio sia meno grave di quanto si potesse immaginare quando lo si era visto lasciare il campo in lacrime ieri sera. Lacrime che aveva già definito, in un altro messaggio social dopo la partita, "di frustrazione, più che di dolore". Un messaggio che, insieme all'esito degli esami che ha svelato sempre attraverso i social, permette di mantenere le speranze di vederlo in campo alla Inalpi Arena. Dopo il forfait di Sinner, le speranze degli italiani sono tutte su Cobolli: se dovesse centrare la qualificazione l'Italia avrebbe di nuovo, come nelle ultime due edizioni, almeno un rappresentante sia in singolare sia in doppio, dove si sono qualificati Simone Bolelli e Andrea Vavassori.