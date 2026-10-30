Berrettini eliminato ai quarti da De Minaur, niente semifinale a Vienna contro Zverev

Le semifinali a Vienna

Il 30enne tennista romano, n.48 del ranking mondiale, si è arreso in due set all'australiano, testa di serie numero 5 e decimo della classifica Atp, con il punteggio di 7-6(4) 6-2, maturato in un'ora e 47 minuti di gioco. De Minaur sbarca così per il terzo anno consecutivo nei top 4 di Vienna conquistando la 350esima vittoria in carriera a livello Atp, nono tennista australiano dell'era Open a riuscirci. Per un posto in finale il 27enne di Sydney sfiderà dunque Zverev, nell'altra semifinale si sfideranno il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente terza e seconda forza del torneo.