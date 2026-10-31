Cobolli, che sollievo! Solo tanta paura dietro le lacrime: la scelta per Parigi e Torino

Conoscere il proprio corpo è dote preziosa per qualsivoglia sportivo. Figurarsi per un abile spadaccino del tennis moderno, così zeppo di infortuni e risentimenti, cadute e ricadute. Flavio Cobolli, a 24 anni, sta affinando la qualità. Nel corso della stagione, forse per eccesso di foga giovanile, si è lasciato prendere la mano nella programmazione, chissà, come quando ha deciso di volare al 250 di Umago, sulla terra rossa, tra l’erba di Wimbledon e il cemento dello swing americano.