Cobolli, che sollievo! Solo tanta paura dietro le lacrime: la scelta per Parigi e Torino
Conoscere il proprio corpo è dote preziosa per qualsivoglia sportivo. Figurarsi per un abile spadaccino del tennis moderno, così zeppo di infortuni e risentimenti, cadute e ricadute. Flavio Cobolli, a 24 anni, sta affinando la qualità. Nel corso della stagione, forse per eccesso di foga giovanile, si è lasciato prendere la mano nella programmazione, chissà, come quando ha deciso di volare al 250 di Umago, sulla terra rossa, tra l’erba di Wimbledon e il cemento dello swing americano.
Tutta esperienza. Quella che giovedì sera, a Vienna, l’ha indotto a non forzare la mano pur nel pieno dell’inseguimento di un sogno a occhi aperti, come quello di qualificarsi alle sempre più imminenti Finals di Torino.
"Andrò a Parigi"
La decisione di ritirarsi, nel finale del primo set contro l’amico di sempre Matteo Berrettini, potrebbe aver preservato il 24enne nato a Firenze da conseguenze serie alla coscia sinistra. “Ho svolto esami strumentali che hanno evidenziato un piccolo risentimento - ha aggiornato ieri Cobolli sui social -. Andrò a Parigi: farò tutto il possibile per giocare il torneo e per tornare al meglio in vista degli impegni delle prossime settimane”. Sospiro di sollievo, dunque, in vista del Torneo dei Maestri, anche se il fastidio richiederà attenzione e convivenza. Per non disperdere tutto proprio sul più bello.
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