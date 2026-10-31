Errani e Paolini show: finale a Tokyo conquistata e volano alle Wta Finals per il terzo anno di fila

Un successo che vale doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini . Le due azzurre si sono qualificate per la finale del " Toray Pan Pacific Open ", il Wta 500 che si sta disputando sul cemento dell'Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone, trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis. E si sono così guadagnate l'ultimo posto alle Wta Finals in doppio. In semifinale hanno sconfitto 6-4 6-0 la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls (decime nella Race), che avevano battuto quest'anno anche a Miami e a Wuhan.

Errani-Paolini ancora alle Finals

Le azzurre, che occupano il nono posto nella Race, torneranno alle Finals in doppio per il terzo anno consecutivo, con l'obiettivo di superare per la prima volta la fase a gironi. Errani e Paolini occupano il nono posto nella Race, l'ultimo che assegna un posto a Indian Wells vista l'assenza di Anna Danilina e della serba Aleksandra Krunic (terze nella Race), perché quest'ultima allo Us Open si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Le dichiarazioni a fine gara

"Per avere successo in doppio serve avere fiducia reciproca - le parole di Errani -. Oggi è stato un match complicato, soprattutto all'inizio, siamo contente di aver raggiunto la finale". "Mi piace Tokyo, è una città straordinaria - aggiunge Paolini -. Qui avevamo giocato le Olimpiadi con Sara, ma è la prima volta che giochiamo insieme questo torneo. Siamo riuscite anche a visitarla". Quella di domani sarà per loro la 14esima finale di doppio in coppia, la 15esima assoluta nella specialità per Paolini, la 57esima per la romagnola. E' anche la prima finale per un duo tutto italiano in doppio femminile nella storia del torneo. L'Italia è comunque presente nell'albo d'oro grazie al successo di Francesca Schiavone che ha trionfato nel 2009 insieme alla russa Alisa Kleybanova, nella finale vinta contro la slovacca Daniela Hantuchova e la giapponese Ai Sugiyama. Altre due volte in questa specialità si è vista un'italiana in finale: nel 2002 Roberta Vinci (con Els Callens) e nel 2011 Flavia Pennetta (con Gisela Dulko).