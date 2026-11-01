Bellucci stende Tirante, Sonego mette ko Vallejo: sarà derby azzurro a Parigi nel main draw!
Mattia Bellucci entra nel tabellone principale del Rolex Paris Masters. Nel turno decisivo delle qualificazioni il tennista azzurro, numero 66 del ranking Atp, ha battuto 6-4 6-4 l’argentino Thiago Agustin Tirante. È stata una partita molto equilibrata, decisa da pochi punti. Bellucci ha vinto il primo set 6-4 in 39 minuti, grazie all’unico break della frazione. Nel secondo set la partita è rimasta in equilibrio a lungo, poi l’azzurro ha trovato lo scatto decisivo nel finale e ha chiuso il match.
Ultimo Masters della stagione
Il torneo di Parigi è l’ultimo Masters 1000 della stagione, e per molti giocatori è l’ultima occasione per migliorare la classifica prima della pausa invernale. Per Bellucci è anche una conferma della crescita degli ultimi anni: si è avvicinato stabilmente ai primi 60 del mondo, e qui avrà la possibilità di affrontare i migliori giocatori del circuito. Nel tabellone principale lo aspetta un primo turno da definire con il sorteggio, ma l’azzurro arriva al main draw con fiducia.
Sonego stende Vallejo: sarà derby con Bellucci
Il numero 11 del ranking ATP Lorenzo Sonego ha staccato il pass per le qualificazioni al torneo francese, mettendo ko per due set a uno il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo col punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (7-5). Una gara durata circa due ore e mezza, in equilibrio fino all'ultimo set conquistato poi da Sonego al tie-break. La vittoria dell'azzurro permetterà di assistere al derby azzurro a Parigi contro Mattia Bellucci, in una gara che si preannuncia tutta da vivere.
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