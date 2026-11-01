Mattia Bellucci entra nel tabellone principale del Rolex Paris Masters. Nel turno decisivo delle qualificazioni il tennista azzurro, numero 66 del ranking Atp, ha battuto 6-4 6-4 l’argentino Thiago Agustin Tirante. È stata una partita molto equilibrata, decisa da pochi punti. Bellucci ha vinto il primo set 6-4 in 39 minuti, grazie all’unico break della frazione. Nel secondo set la partita è rimasta in equilibrio a lungo, poi l’azzurro ha trovato lo scatto decisivo nel finale e ha chiuso il match.