Musetti torna a sorridere, Hurkacz ko in 2 set a Parigi. Ora è durissima: ecco chi sfida al 2º turno

Esordio vincente per Lorenzo Musetti , che da il via al proprio cammino sul cemento de La Defense Arena superando in 2 set Hubert Hurkacz : 7-6, 7-6 il finale (arricchito da un lungo e combattuto tie-break al secondo parziale) che segue il ko agli ottavi di Vienna e prima ancora il ritrovato trionfo a Lione. L'ex top ten azzurro raggiunge così Alexander Zverev , che lunedì 2 novembre è subentrato ufficialmente a Jannik Sinner (campione uscente a Parigi) in vetta alla graduatoria mondiale : un traguardo che insieme ai 2 Slam stagionali consacra una carriera che sembrava destinata a rimanere incompiuta. Esce invece di scena Luciano Darderi , crollato contro il numero 82 Atp Rinky Hijikata : 2-6, 2-6 lo score che segue al doppio 6-1 incassato da Tommy Paul agli ottavi di Vienna. Il numero 3 d'Italia continua però il proprio soggiorno a Parigi per esordire nel doppio a fianco di Ignacio Buse - già affiancato a Vienna - contro il tandem francese Arthur Rinderknech - Benjamin Bonzi : appuntamento nel primo pomeriggio di lunedì 2.

Musetti-Zverev: i precedenti

Musetti e Zverev si ritrovano per la sesta volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 3 vittorie per l'azzurro. Questi tutti gli incontri disputati:

2025, Vienna, semifinale: Zverev b. Musetti 6-4, 7-5

b. Musetti 6-4, 7-5 2025, Roma, quarti di finale: Musetti b. Zverev 7-6, 6-4

b. Zverev 7-6, 6-4 2024, Vienna, quarti di finale: Musetti b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4

b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4 2024, Olimpiadi di Parigi, quarti di finale: Musetti b. Zverev 7-5, 7-5

b. Zverev 7-5, 7-5 2022, Madrid, ottavi di finale: Zverev b. Musetti 6-3, 1-0, rit.

Attesa per il derby Sonego-Bellucci

Tra gli azzurri in gara all'ultimo 1000 stagionale anche Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, impegnati nel derby valido per l'accesso al secondo turno e in programma come ultimo match del campo 2. Così Matteo Arnaldi, che al terzo incontro del campo 1 sfiderà Cameron Norrie. In campo a Parigi anche il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, che mercoledì 4 novembre esordirà contro il vincitore dell'incontro fra Jan-Lennard Struff e Arhur Gea. L'azzurro rientra dopo il disperato ritiro dal derby con Matteo Berrettini valido per gli ottavi di Vienna. E proprio il Martello, che in Austria si è poi arreso ai quarti, debuterrà invece martedì 3 contro Brandon Nakashima, che ha già affrontato al secondo turno del 1000 di Shanghai, dove a spuntarla è stato lo statunitense con un doppio tie-break (7-6, 7-5).