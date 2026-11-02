Musetti-Zverev: orario diretta e dove vedere in tv e streaming il 1000 di Parigi in tempo reale

Lorenzo Musetti in campo a La Defense Arena per il secondo turno dell’ultimo 1000 stagionale. Un appuntamento a cui l’ex top ten azzurro si presenta dopo avere sconfitto Hubert Hurkacz in 2 lunghi e combattuti set risolti al tie-break (7-6, 7-6). L’azzurro è ora chiamato a misurarsi contro il nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev, che lunedì 2 novembre è subentrato ufficialmente a Jannik Sinner (campione uscente a Parigi) in vetta alla graduatoria mondiale: un traguardo che insieme ai 2 Slam stagionali ha consacrato una carriera che sembrava destinata a rimanere incompiuta. Chi vince affronterà uno tra Luca Van Assche e il vincitore dell’incontro fra Stefanos Tsitsipas e Learner Tien.