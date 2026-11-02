Musetti-Zverev: orario diretta e dove vedere in tv e streaming il 1000 di Parigi in tempo reale
Lorenzo Musetti in campo a La Defense Arena per il secondo turno dell’ultimo 1000 stagionale. Un appuntamento a cui l’ex top ten azzurro si presenta dopo avere sconfitto Hubert Hurkacz in 2 lunghi e combattuti set risolti al tie-break (7-6, 7-6). L’azzurro è ora chiamato a misurarsi contro il nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev, che lunedì 2 novembre è subentrato ufficialmente a Jannik Sinner (campione uscente a Parigi) in vetta alla graduatoria mondiale: un traguardo che insieme ai 2 Slam stagionali ha consacrato una carriera che sembrava destinata a rimanere incompiuta. Chi vince affronterà uno tra Luca Van Assche e il vincitore dell’incontro fra Stefanos Tsitsipas e Learner Tien.
Musetti-Zverev: i precedenti
Musetti e Zverev si ritrovano per la sesta volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 3 vittorie per l'azzurro. Questi tutti gli incontri disputati:
- 2025, Vienna, semifinale: Zverev b. Musetti 6-4, 7-5
- 2025, Roma, quarti di finale: Musetti b. Zverev 7-6, 6-4
- 2024, Vienna, quarti di finale: Musetti b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4
- 2024, Olimpiadi di Parigi, quarti di finale: Musetti b. Zverev 7-5, 7-5
- 2022, Madrid, ottavi di finale: Zverev b. Musetti 6-3, 1-0, rit.
Musetti-Zverev: quando e dove vederla
L’incontro tra Musetti e Zverev è in programma mercoledì 4 novembre sul cemento de La Defense Arena di Parigi. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport nonché in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv.
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