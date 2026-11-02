Forfait Cobolli a Parigi, l'annuncio sui social: “Speravo di farcela ma non voglio rischiare”
Flavio Cobolli non giocherà il Rolex Paris Masters. Il tennista romano lo ha annunciato con un messaggio nelle sue storie su Instagram, spiegando di aver provato fino all’ultimo a esserci: “Speravo davvero di farcela. Oggi, dopo il media day, ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi”. La rinuncia arriva pochi giorni dopo i problemi fisici di Vienna. Agli ottavi del torneo ATP 500 austriaco, Cobolli si era ritirato contro Matteo Berrettini mentre era sotto 5-2 nel primo set, lasciando il campo in lacrime. In seguito aveva spiegato che il pianto era dovuto all’emozione, allo stress e alla frustrazione più che al dolore. Aveva sentito “qualcosa” già nella partita precedente e aveva detto di voler fare degli esami prima di decidere su Parigi.
Cobolli: "Ora testa al recupero"
Rinunciare al torneo francese gli dispiace molto. Per Cobolli Parigi è una città speciale: “Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto”, ha scritto, probabilmente riferendosi alle due settimane vissute al Roland Garros. Poi ha concluso il messaggio con lo sguardo rivolto al futuro: “Ora testa al recupero. Grazie per esserci sempre”.
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