Sinner, indizio social che svela il rientroTennis

Forfait Cobolli a Parigi, l'annuncio sui social: “Speravo di farcela ma non voglio rischiare”

L’azzurro annuncia su Instagram che non giocherà il Masters 1000 francese, dopo il ritiro in lacrime a Vienna contro Berrettini
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Pubblicato il 02.11.2026, 19:55

2 min

CobolliParigiTennis

Flavio Cobolli non giocherà il Rolex Paris Masters. Il tennista romano lo ha annunciato con un messaggio nelle sue storie su Instagram, spiegando di aver provato fino all’ultimo a esserci: “Speravo davvero di farcela. Oggi, dopo il media day, ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi”. La rinuncia arriva pochi giorni dopo i problemi fisici di Vienna. Agli ottavi del torneo ATP 500 austriaco, Cobolli si era ritirato contro Matteo Berrettini mentre era sotto 5-2 nel primo set, lasciando il campo in lacrime. In seguito aveva spiegato che il pianto era dovuto all’emozione, allo stress e alla frustrazione più che al dolore. Aveva sentito “qualcosa” già nella partita precedente e aveva detto di voler fare degli esami prima di decidere su Parigi.

Cobolli: "Ora testa al recupero"

Rinunciare al torneo francese gli dispiace molto. Per Cobolli Parigi è una città speciale: “Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto”, ha scritto, probabilmente riferendosi alle due settimane vissute al Roland Garros. Poi ha concluso il messaggio con lo sguardo rivolto al futuro: “Ora testa al recupero. Grazie per esserci sempre”.

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