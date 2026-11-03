Berrettini show a Parigi: annulla 2 match point a Nakashima e vola ai sedicesimi. Chi affronta ora
Matteo Berrettini parte alla grande nel Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione. L'azzurro batte al debutto 6-4 3-6 7-6 Brandon Nakashima, numero 18 del ranking mondiale e 14 del seeding, riscattando la sconfitta al secondo turno di Shanghai dello scorso 9 ottobre. Partita estremamente lottata, entrambi hanno ceduto il servizio una sola volta: lo statunitense nel primo game del match, l'italiano nel penultimo gioco del secondo set. Tie-break decisivo giocato sempre sul filo: Berrettini ha annullato 2 match point per poi chiudere con il punteggio di 10-8. Prosegue dunque il percorso del Martello a Parigi, dove era atteso anche in doppio assieme a Flavio Cobolli, il quale ha dato forfait al Masters di fine anno dopo l'infortunio nel derby romano di Vienna.
Attesa per Musetti e Bellucci
Al prossimo turno Berrettini affronterà il padrone di casa Ugo Humbert, che ha sconfitto l'olandese Botic van de Zandschulp 7-6 6-7 6-3 nel match d'esordio. L'azzurro conduce 3-1 nei precedenti ma ha perso l'ultimo lo scorso anno a Stoccolma. Domani sono attesi gli altri italiani. Lorenzo Musetti, dopo il debutto vincente contro Hubert Hurkacz, contenderà l'accesso agli ottavi di finale al nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev. In campo anche Mattia Bellucci, reduce dal successo nel derby con Lorenzo Sonego e pronto ad affrontare l'altro francese Arthur Rinderknech, che ha beneficiato del ritiro di Francisco Cerundolo sul punteggio di 3-6 7-6 2-0.
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