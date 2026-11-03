Berrettini show a Parigi: annulla 2 match point a Nakashima e vola ai sedicesimi. Chi affronta ora

Matteo Berrettini parte alla grande nel Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione. L'azzurro batte al debutto 6-4 3-6 7-6 Brandon Nakashima, numero 18 del ranking mondiale e 14 del seeding, riscattando la sconfitta al secondo turno di Shanghai dello scorso 9 ottobre. Partita estremamente lottata, entrambi hanno ceduto il servizio una sola volta: lo statunitense nel primo game del match, l'italiano nel penultimo gioco del secondo set. Tie-break decisivo giocato sempre sul filo: Berrettini ha annullato 2 match point per poi chiudere con il punteggio di 10-8. Prosegue dunque il percorso del Martello a Parigi, dove era atteso anche in doppio assieme a Flavio Cobolli, il quale ha dato forfait al Masters di fine anno dopo l'infortunio nel derby romano di Vienna.