Gioia Cobolli, è qualificato alle Atp Finals. Decisiva la vittoria di Ruud con Jodar
Flavio Cobolli giocherà le Atp Finals 2026. Al secondo turno del Rolex Paris Masters Casper Ruud ha battuto 6-3, 6-4 Rafael Jodar, e con questo risultato l’azzurro ha ottenuto la certezza matematica di giocare le ATP Finals di Torino. Lo spagnolo era l’unico che poteva ancora toglierli il posto, ma per farlo avrebbe dovuto arrivare almeno in finale a Parigi. La sua eliminazione ha chiuso ogni discorso. Per Cobolli è un traguardo storico, perché è la prima volta in carriera che si qualifica per il torneo dei migliori del mondo. È arrivato a Parigi sesto nella Race con 3.690 punti, ma ha dovuto saltare il torneo per non peggiorare il problema muscolare che lo aveva già costretto a ritirarsi nel derby di Vienna contro Matteo Berrettini. Cobolli ottiene il pass senza dover forzare e avrà quasi due settimane per recuperare prima di Torino.
I qualificati alle Atp Finals
Con Cobolli i qualificati diventano sei. Oltre all’azzurro ci sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev, oltre a Jannik Sinner, che però non sarà a Torino. Le ATP Finals si giocheranno all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Senza Sinner, sarà Cobolli a rappresentare l’Italia davanti al pubblico di casa, nella sua prima volta tra i migliori otto della stagione.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS