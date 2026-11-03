Gioia Cobolli, è qualificato alle Atp Finals. Decisiva la vittoria di Ruud con Jodar

Flavio Cobolli giocherà le Atp Finals 2026. Al secondo turno del Rolex Paris Masters Casper Ruud ha battuto 6-3, 6-4 Rafael Jodar, e con questo risultato l’azzurro ha ottenuto la certezza matematica di giocare le ATP Finals di Torino. Lo spagnolo era l’unico che poteva ancora toglierli il posto, ma per farlo avrebbe dovuto arrivare almeno in finale a Parigi. La sua eliminazione ha chiuso ogni discorso. Per Cobolli è un traguardo storico, perché è la prima volta in carriera che si qualifica per il torneo dei migliori del mondo. È arrivato a Parigi sesto nella Race con 3.690 punti, ma ha dovuto saltare il torneo per non peggiorare il problema muscolare che lo aveva già costretto a ritirarsi nel derby di Vienna contro Matteo Berrettini. Cobolli ottiene il pass senza dover forzare e avrà quasi due settimane per recuperare prima di Torino.