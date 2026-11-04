Bellucci crolla a Parigi: Rinderknech si impone in 2 set e vola agli ottavi

Si interrompe al secondo turno il cammino di Mattia Bellucci a Parigi. L'azzurro numero 60 Atp (nuovo best ranking) si arrende ad Arthur Rinderknech con il finale di 4-6, 1-6. Uno score che segue l'esordio vincente nel tabellone principale dell'ultimo 1000 stagionale - orfano del suo campione in carica Jannik Sinner - dove dopo avere centrato la qualificazione si era aggiudicato il derby con Lorenzo Sonego . Sarà dunque il francese a raggiungere Ben Shelton agli ottavi di finale.

Aspettando Musetti-Zverev

In campo a La Defense Arena anche Lorenzo Musetti, che dopo avere superato Hubert Hurkacz all'esordio (7-6, 7-6), contende ora l'accesso agli ottavi di finale al nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev: secondo appuntamento sul centrale previsto non prima delle 13.30, chi vince affronterà uno tra Learner Tien e Luca Van Assche. Musetti e Zverev si ritrovano inoltre per la sesta volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 3 vittorie per l'azzurro. Questi tutti gli incontri disputati:

2025, Vienna, semifinale: Zverev b. Musetti 6-4, 7-5

b. Musetti 6-4, 7-5 2025, Roma, quarti di finale: Musetti b. Zverev 7-6, 6-4

b. Zverev 7-6, 6-4 2024, Vienna, quarti di finale: Musetti b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4

b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4 2024, Olimpiadi di Parigi, quarti di finale: Musetti b. Zverev 7-5, 7-5

b. Zverev 7-5, 7-5 2022, Madrid, ottavi di finale: Zverev b. Musetti 6-3, 1-0, rit.

In campo anche Berrettini e Bolelli-Vavassori

Così anche Matteo Berrettini, che dopo il successo su Brandon Nakashima (6-4, 3-6, 7-6) chiuderà i cancelli del campo 1 dopo l'incontro con Hugo Humbert. Il vincitore inconterà agli ottavi uno tra Carlos Alcaraz e Alex Michelsen. Italia in campo anche nel doppio, con Andrea Bolelli e Simone Vavassori, che reduci dal successo in 3 set sui tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner (6-3, 3-6, 10-6), affrontano ora il tandem a stelle e strisce Robert Cash-Brandon Nakashima: ultimo match del campo 3.