Berrettini-Alcaraz agli ottavi! Altro squillo azzurro a Parigi, battuto Humbert

PARIGI - Dopo Lorenzo Musetti, anche Matteo Berrettini continua la sua corsa al Rolex Paris Masters e si prepara a una sfida di altissimo livello . Il tennista romano ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione, in corso sul veloce indoor de La Défense Arena di Parigi, superando il francese Ugo Humbert con il punteggio di 7-6(3), 7-5. Una vittoria importante per il 30enne azzurro, numero 43 del ranking Atp, che ora si troverà di fronte uno degli avversari più temibili del circuito: Carlos Alcaraz.

Alcaraz batte Michelsen

Lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha infatti staccato il pass per gli ottavi battendo lo statunitense Alex Michelsen, numero 35 Atp, in due set con il punteggio di 7-6(4), 6-3. Dopo un primo parziale deciso al tie-break, Alcaraz ha chiuso i conti nel secondo, guadagnandosi così l'incrocio con Berrettini. Si preannuncia un confronto di grande fascino tra la potenza del servizio e del dritto dell'azzurro e il talento dello spagnolo, con in palio un posto nei quarti di finale del torneo parigino.

Fritz agli ottavi dopo una battaglia con Molcan

Avanza anche Taylor Fritz, undicesima testa di serie del Masters 1000 francese. Lo statunitense ha dovuto lottare fino all'ultimo punto per avere la meglio sullo slovacco Alex Molcan, sconfitto al termine di tre set combattutissimi con il punteggio di 6-7(6), 7-5, 7-6(5). Una vera maratona, decisa soltanto al tie-break del terzo parziale, che permette a Fritz di proseguire il proprio cammino nel torneo transalpino.