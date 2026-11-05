Berrettini si ritira, colpo di scena a Parigi: il motivo che ha fatto saltare la sfida contro Alcaraz

Matteo Berrettini si ritira nel Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione. È stato lo stesso tennista azzurro a comunicarlo sul suo profilo Instagram: "Purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera... Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e l'affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori", ha scritto.