Berrettini si ritira, colpo di scena a Parigi: il motivo che ha fatto saltare la sfida contro Alcaraz
Matteo Berrettini si ritira nel Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione. È stato lo stesso tennista azzurro a comunicarlo sul suo profilo Instagram: "Purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera... Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e l'affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori", ha scritto.
Alcaraz è già ai quarti
Reduce dal successo sul francese Ugo Humbert ai sedicesimi, Berrettini avrebbe dovuto affrontare agli ottavi di finale il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz. Senza giocare lo spagnolo avanza dunque ai quarti, dove affronterà Arthur Fils o Taylor Fritz. Con il forfait di Berrettini, l'Italia rimane aggrappata a Lorenzo Musetti, che dopo aver eliminato il numero 1 del mondo Alexander Zverev se la vedrà oggi alle 14 con il padrone di casa Luca Van Assche, già battuto due settimane fa ai quarti a Lione in una maratona di oltre tre ore e mezza.
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