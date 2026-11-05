Musetti saluta Parigi dopo l'impresa con Zverev: out agli ottavi, Van Assche si impone in 3 set
Lorenzo Musetti si ferma agli ottavi di finale del “Rolex Paris Masters”, ultimo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 6.309.095 euro) che si sta disputando sul veloce indoor de La Défense Arena di Parigi. L’azzurro, numero 24 Atp, si è arreso al francese Luca Van Assche (47° nel ranking) che, davanti al pubblico di casa, si è imposto con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-4.
Van Assche sfiderà Hikijata
Il tennista di casa ai quarti sfiderà l’australiano Rinky Hikijata (83 Atp) che ha avuto la meglio sull’argentino Tomas Martin Etcheverry (31) imponendosi 2-6, 6-3, 7-5. Per Musetti, che ieri ha eliminato il neo-numero uno del mondo Alexander Zverev, avventura finita agli ottavi.
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