Musetti saluta Parigi dopo l'impresa con Zverev: out agli ottavi, Van Assche si impone in 3 set

Lorenzo Musetti si ferma agli ottavi di finale del “Rolex Paris Masters”, ultimo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 6.309.095 euro) che si sta disputando sul veloce indoor de La Défense Arena di Parigi. L’azzurro, numero 24 Atp, si è arreso al francese Luca Van Assche (47° nel ranking) che, davanti al pubblico di casa, si è imposto con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-4.