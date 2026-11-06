Musetti, la beffa è tutta italiana: chi è Van Assche. Berrettini, guai per la Davis

Il ricciolino di Francia che spegne le luci sulla partecipazione azzurra al torneo della Defense, è per metà italiano. Patrizia, la mamma, è di Bergamo , insegnante, sposata con Arthur, belga di origini fiamminghe, direttore operativo di una ditta di spedizioni. I due decidono di conservare qualcosa delle loro rispettive provenienze anche nel nome dei figli. Il cognome lo mette il padre, Van Assche , la madre sceglie di chiamarli Luca, Paolo, Sofia ed Elisa, tutti nomi italiani. Luca a quattro anni ha già voglia di tennis, ma non giocherà mai la Davis per il Belgio, dove è nato, o per l’Italia. Spunta il terzo polo, la Francia. I Van Assche si trasferiscono ad Aix en Provence quando Luca ha tre anni ed è lì che comincia a giocare. La federazione francese lo nota subito, lo porta a Poitiers tra i cadetti del tennis che verrà, poi a Parigi, nella premiata riserva del Roland Garros. Come primo coach, quando ancora gioca nei Challenger e il Tour sembra lontano, sceglie un italiano, Vincenzo Santopadre. Da ieri, la classifica live lo issa al numero 39. Non male per un ragazzo di 22 anni.

Coppa Davis, Berrettini in dubbio per Bologna: il problema al braccio

La storia metà italiana di Luca Van Assche s’interseca spesso con quella degli azzurri, e qualche volta finisce per collidere con essa. È successo anche ieri, in una giornata che poteva servire al capitano della nostra Davis, Filippo Volandri, per risolvere qualche dubbio legati alle convocazioni per le Finals Eight di Bologna, dove l’Italia giunge con il trofeo stretto nelle mani ormai da tre anni. Forse nelle speranze di Volandri c’era l’idea di ricomporre in buon parte il quintetto vincente dell’anno scorso, con l’aggiunta di Musetti e il recupero di Berrettini, che non compare nella prima lista dei convocati ma tutti sanno che è tra i pochi, quando gioca in Coppa, che sa come andare oltre il cento per cento del proprio rendimento. È un fatto, Matteo nelle prove bolognesi, tre anni di qualificazioni a Casalecchio e la finale dell’anno scorso in città, ha sempre vinto. Una buona prova nella giornata di ieri sul tappeto veloce dell’Arena de La Defense, avrebbe incoraggiato Volandri a porre fine «per il bene dell’Italia che ama il tennis» alla guerricciola in atto tra gli ex amici Berrettini e Musetti, di cui ho scritto nei giorni passati, senza entrare nei particolari, ben sapendo che la storia sarebbe stata appaltata con sprezzo di ogni riservatezza dai social.

Matteo Berrettini, forfait contro Alcaraz: Bologna e Coppa Davis a rischio

Ma Berrettini a misurarsi con Alcaraz non ci ha nemmeno provato. Il forfait era nell’aria, preannunciato dai segnali inviati dal giocatore al suo Team già alla fine del confronto con Humbert, l’altro ieri. «Il braccio… Fa male», la comunicazione di Berrettini. E quello che fa male a caldo, il giorno dopo fa anche peggio. Addirittura Matteo potrebbe non farcela, per Bologna. Ma sarà lui a dirlo. E Volandri resterà in attesa, con la certezza che la convocazione di Darderi (gli altri sono Cobolli, Musetti e il doppio Bolelli e Vavassori, all’ultimo match del loro sodalizio) è giusta per classifica (21°) e crescita generale del ragazzo, un po’ meno per le difficoltà mostrate nei tornei sui campi rapidi indoor, gli stessi di Bologna.

Van Assche batte Musetti a Parigi: il francese vola ai quarti di finale

Al quadro d’assieme si è aggiunto Musetti, vittima del tennis di Van Assche, che negli scambi da fondo sembra costretto a strappare i colpi dalla racchetta, poi esplode dal nulla colpi d’inaudita violenza, dritti e rovesci che mordono le righe. Questo il tennis che gli ha permesso di appropriarsi del primo set e poi tornare sugli scudi alla fine del terzo, obbligando Musetti a concedere il break che è valso il 5-4 e poi la vittoria di Luca, la seconda in tre confronti con Lorenzo. Ma non era il Musetti dei giorni scorsi, quello che si era fatto strada con Zverev ricamando rovesci. Era un Musetti meno presente, abulico, con il servizio appannato. Si è preso il secondo set e ha fatto gara di resistenza nel terzo, ma spesso con scarsa lucidità. Così Van Assche approda da favorito (avrà Hijikata) ai primi quarti di un “1000”.