Sinner, finisce un’era. Fuori Cahill, dentro Norman: “Grazie per aver creduto in me”
"Thank you, Darren". Con queste semplici ma tutt'altro che banali parole Jannik Sinner annuncia la fine del rapporto con Darren Cahill. Il 5 volte campione Slam si congederà infatti con il coach australiano - che aveva già annunciato il ritiro nel 2025 salvo poi restare a fianco dell'azzurro - una volta calato il sipario sull'annata. Ad ereditare il ruolo di Cahill sarà Magnus Norman, ex numero 2 al mondo e già coach del 3 volte campione Major Stan Wawrinka. Giunge dunque ai titoli di coda una delle collaborazioni che hanno fatto la storia dello sport italiano e del tennis internazionale. Classe 1965, Cahill lascia lo staff di Sinner dopo 4 stagioni nelle corso delle quali, insieme a Simone Vagnozzi e al resto del team, è stata inaugurata un'era senza precedenti nella storia del tennis tricolore, con la conquista della vetta del ranking Atp nel giugno 2024, nonché di 5 Slam di cui 2 Wimbledon, 2 Finals, 10 Masters 1000 e altri primati che hanno permesso a Sinner di affiancare le leggende del circuito. Questo il comunicato che annuncia la fine del rapporto con l'ex coach di Andre Agassi: "Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione tecnica al termine della stagione 2026, dopo cinque anni di successi condivisi". E ancora, ripercorrendo la storia della collaborazione: "Cahill è entrato a far parte dello staff di Sinner nel giugno 2022 e, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi, ha avuto un ruolo fondamentale nell'ascesa dell'italiano ai vertici del tennis mondiale".
Quando subentra Norman
"La loro collaborazione ha portato Sinner a conquistare cinque titoli del Grande Slam e due ATP Finals - prosegue la nota - oltre a completare il Career Golden Masters, vincendo tutti e nove i tornei ATP Masters 1000. Nel giugno 2024, inoltre, ha raggiunto per la prima volta il numero 1 del ranking mondiale. Traguardi che testimoniano anni di dedizione, miglioramento costante e una convinzione condivisa nelle possibilità di raggiungere grandi obiettivi insieme. Al di là dei risultati sportivi, l'esperienza, la visione e la tranquillità di Cahill hanno rappresentato un punto di riferimento costante per Sinner. Nel corso degli anni, i due hanno costruito un rapporto fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, sviluppando una profonda amicizia oltre alla collaborazione professionale. La nota riporta inoltre che Magnus subentrerà già a dicembre 2026, quando Sinner preparerà il debutto alla prossima stagione anticipato dal ritorno campo previsto al torneo d'esibizione del Six Kings Slam: "Norman, allenatore svedese ed ex numero 2 del mondo, entrerà a far parte dello staff tecnico di Sinner all'inizio del prossimo mese, affiancando Simone Vagnozzi".
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