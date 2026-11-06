Sinner, finisce un’era. Fuori Cahill, dentro Norman: “Grazie per aver creduto in me”

"Thank you, Darren". Con queste semplici ma tutt'altro che banali parole Jannik Sinner annuncia la fine del rapporto con Darren Cahill. Il 5 volte campione Slam si congederà infatti con il coach australiano - che aveva già annunciato il ritiro nel 2025 salvo poi restare a fianco dell'azzurro - una volta calato il sipario sull'annata. Ad ereditare il ruolo di Cahill sarà Magnus Norman, ex numero 2 al mondo e già coach del 3 volte campione Major Stan Wawrinka. Giunge dunque ai titoli di coda una delle collaborazioni che hanno fatto la storia dello sport italiano e del tennis internazionale. Classe 1965, Cahill lascia lo staff di Sinner dopo 4 stagioni nelle corso delle quali, insieme a Simone Vagnozzi e al resto del team, è stata inaugurata un'era senza precedenti nella storia del tennis tricolore, con la conquista della vetta del ranking Atp nel giugno 2024, nonché di 5 Slam di cui 2 Wimbledon, 2 Finals, 10 Masters 1000 e altri primati che hanno permesso a Sinner di affiancare le leggende del circuito. Questo il comunicato che annuncia la fine del rapporto con l'ex coach di Andre Agassi: "Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione tecnica al termine della stagione 2026, dopo cinque anni di successi condivisi". E ancora, ripercorrendo la storia della collaborazione: "Cahill è entrato a far parte dello staff di Sinner nel giugno 2022 e, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi, ha avuto un ruolo fondamentale nell'ascesa dell'italiano ai vertici del tennis mondiale".