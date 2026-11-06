"Sinner incredibile" e un tennis mai visto prima, che stese... Djokovic: chi è Norman
Magnus Norman è l'uomo scelto da Jannik Sinner per raccogliere l'eredità di Darren Cahill. Nato il 30 maggio 1976 a Filipstad, lo svedese entrerà ufficialmente nel team dell'azzurro a dicembre al fianco di Simone Vagnozzi, portando con sé un bagaglio di esperienza e successi di primissimo livello. Da professionista conquista 12 titoli ATP e 244 vittorie, raggiungendo il numero 2 del ranking mondiale il 12 giugno 2000. Proprio il 2000 rappresenta l'apice della sua carriera: vince gli Internazionali d'Italia battendo Gustavo Kuerten in finale e raggiunge l'ultimo atto del Roland Garros, dove si arrende allo stesso brasiliano dopo aver annullato dieci match point. In precedenza aveva conquistato la Coppa Davis del 1998 con la Svezia, superando l'Italia nella finale di Milano, e raggiunto le semifinali degli Australian Open del 2000. Una carriera interrotta prematuramente: dopo un intervento al cuore per problemi di aritmia nel 1998 e una serie di infortuni, soprattutto all'anca e al ginocchio, annuncia il ritiro nel 2004, ad appena 27 anni.
Tre Slam e le vittorie con Djokovic e Nadal
Da allenatore Norman costruisce una reputazione internazionale grazie soprattutto a due giocatori. Nel 2008 lavora con Thomas Johansson e segue la nazionale svedese ai Giochi di Pechino, contribuendo all'argento olimpico nel doppio conquistato dallo stesso Johansson insieme a Simon Aspelin. Successivamente prende sotto la propria ala Robin Söderling, accompagnandolo a due finali consecutive al Roland Garros, nel 2009 e nel 2010, e fino al quarto posto del ranking mondiale. Storica soprattutto l'impresa del 2009, quando lo svedese infligge a Rafael Nadal la prima sconfitta della carriera sulla terra rossa di Parigi.
Il vero capolavoro arriva però con Stan Wawrinka, allenato a partire dal 2013 e poi nuovamente seguito in diverse fasi della carriera. Sotto la guida di Norman, lo svizzero conquista tre titoli del Grande Slam in tre stagioni consecutive: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016. In quelle finali supera rispettivamente Nadal e due volte Novak Djokovic, portandosi fino al numero 3 del mondo. Nei primi cinque anni della collaborazione arrivano complessivamente 13 titoli ATP, compreso il Masters 1000 di Monte-Carlo del 2014. Il riconoscimento arriva nel 2016 con l'ATP Coach of the Year, primo allenatore della storia ad aggiudicarsi il premio.
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