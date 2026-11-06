"Sinner incredibile" e un tennis mai visto prima, che stese... Djokovic: chi è Norman

Magnus Norman è l'uomo scelto da Jannik Sinner per raccogliere l'eredità di Darren Cahill. Nato il 30 maggio 1976 a Filipstad, lo svedese entrerà ufficialmente nel team dell'azzurro a dicembre al fianco di Simone Vagnozzi, portando con sé un bagaglio di esperienza e successi di primissimo livello. Da professionista conquista 12 titoli ATP e 244 vittorie, raggiungendo il numero 2 del ranking mondiale il 12 giugno 2000. Proprio il 2000 rappresenta l'apice della sua carriera: vince gli Internazionali d'Italia battendo Gustavo Kuerten in finale e raggiunge l'ultimo atto del Roland Garros, dove si arrende allo stesso brasiliano dopo aver annullato dieci match point. In precedenza aveva conquistato la Coppa Davis del 1998 con la Svezia, superando l'Italia nella finale di Milano, e raggiunto le semifinali degli Australian Open del 2000. Una carriera interrotta prematuramente: dopo un intervento al cuore per problemi di aritmia nel 1998 e una serie di infortuni, soprattutto all'anca e al ginocchio, annuncia il ritiro nel 2004, ad appena 27 anni.