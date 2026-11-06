Fritz ko contro Alcaraz, esulta Jodar: ecco tutti i partecipanti delle ATP Finals
Carlos Alcaraz è in semifinale nel Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo, dopo aver beneficiato del forfait di Matteo Berrettini, ha battuto ai quarti di finale Taylor Fritz 6-7 7-5 6-3 in 2 ore e 43 minuti di battaglia. Nel primo parziale Alcaraz ha sprecato un break di vantaggio e tre set point nel tie-break, di cui uno con la battuta a disposizione. Nel secondo Fritz non ha sfruttato un match point sul proprio servizio e da lì ha incassato due break consecutivi, facendosi rimontare dal 5-4 in proprio favore al 5-7. Nel set decisivo lo spagnolo ha ottenuto il break in apertura, mantenendolo fino alla fine. Il numero 2 del mondo attende ora il vincitore della sfida tra Casper Ruud e Nuno Borges, in programma stasera non prima delle 23.
Niente Finals per Fritz: Jodar vola a Torino
In caso di vittoria stasera Fritz si sarebbe qualificato alle ATP Finals, così invece dovrà rinunciare all'appuntamento. A Torino andrà allora Rafael Jodar, che grazie al regalo del suo connazionale Alcaraz mantiene il nono posto nella Race e a soli 20 anni giocherà il torneo dei maestri. Si completa dunque il quadro dei partecipanti alle Finals di Torino. Senza l'infortunato Jannik Sinner, a contendersi il titolo saranno Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar.
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