Fritz ko contro Alcaraz, esulta Jodar: ecco tutti i partecipanti delle ATP Finals

Carlos Alcaraz è in semifinale nel Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo, dopo aver beneficiato del forfait di Matteo Berrettini, ha battuto ai quarti di finale Taylor Fritz 6-7 7-5 6-3 in 2 ore e 43 minuti di battaglia. Nel primo parziale Alcaraz ha sprecato un break di vantaggio e tre set point nel tie-break, di cui uno con la battuta a disposizione. Nel secondo Fritz non ha sfruttato un match point sul proprio servizio e da lì ha incassato due break consecutivi, facendosi rimontare dal 5-4 in proprio favore al 5-7. Nel set decisivo lo spagnolo ha ottenuto il break in apertura, mantenendolo fino alla fine. Il numero 2 del mondo attende ora il vincitore della sfida tra Casper Ruud e Nuno Borges, in programma stasera non prima delle 23.