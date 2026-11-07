Alcaraz batte Ruud e vola in finale: si gioca il titolo di Parigi contro Shelton

Alcaraz, una semifinale senza problemi

Alcaraz, numero 3 del ranking Atp e seconda testa di serie, ha battuto Casper Ruud 6-4, 6-4. Il primo set è stato il più equilibrato ed è durato 47 minuti. Lo spagnolo è stato più preciso nei momenti decisivi e se l’è aggiudicato. Nel secondo set ha aumentato il ritmo e ha chiuso in 40 minuti. Per Ruud si chiude comunque un buon torneo. Shelton, invece, è stato protagonsita di una bellissima rimonta in una gara più complicata. Lo statunitense ha giocato contro il francese Luca Van Assche, sostenuto da tutto il pubblico di Parigi, e ha perso il primo set 7-5. Poi ha cambiato ritmo: ha vinto il secondo set 6-3 e nel terzo ha trovato il break decisivo, chiudendo 6-4. La finale sarà anche un’anticipazione delle ATP Finals, che inizieranno a Torino il 15 novembre. Sia Alcaraz sia Shelton sono già qualificati per il torneo dei migliori otto della stagione, quindi la sfida di Parigi sarà un primo test in vista dell’ultimo grande appuntamento dell’anno.