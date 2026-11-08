Sonego vola all'Atp 250 di Stoccolma: Montes De La Torre ko in due set

Lorenzo Sonego conquista il pass per il tabellone principale dell' ATP 250 di Stoccolma superando le qualificazioni. Il tennista piemontese ha superato l'ultimo ostacolo rappresentato dallo spagnolo Inaki Montes De La Torre , imponendosi per 7-5, 6-3 dopo due ore di battaglia e raggiungendo così Lorenzo Musetti nel main draw del torneo svedese.

La svolta per Sonego

Per "Sonny" si tratta di un successo particolarmente significativo, un'occasione d'oro per cercare di dare una svolta positiva a un'annata fin qui al di sotto delle aspettative. L'incontro, tuttavia, era iniziato in salita a causa del break immediato subito nel primo game. Sonego ha però avuto la freddezza di ricucire lo strappo nel sesto gioco, prendendo progressivamente il controllo della partita. Da quel momento, l'azzurro ha piazzato un micidiale uno-due con un doppio break a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo parziale, spegnendo definitivamente le speranze di reazione dello spagnolo.