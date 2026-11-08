Alcaraz show: dopo Vienna trionfa anche a Parigi! Carlos stende Shelton e vince il nono 1000 in carriera

Dopo il trionfo di domenica scorsa a Vienna, Carlos Alcaraz si è ripetuto oggi vincendo anche il “Rolex Paris Masters”, ultimo Atp Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 6.309.095 euro) che si è disputato sul veloce indoor de La Defense Arena della capitale francese. In finale lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda forza del seeding, ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del ranking internazionale e terza testa di serie del tabellone, col punteggio di 7-6(5) 7-5. Per Alcaraz è il 29° titolo della carriera, il quinto del 2026 dopo i successi centrati agli Australian Open, a Doha, a Tokyo e a Vienna, oltre che il nono Masters 1000.

Le parole di Alcaraz

"Voglio ringraziare il mio team, perché abbiamo sempre provato ad arrivare con fiducia in questo torneo, ma spesso non ci sono riuscito. Ho avuto sconfitte doloroso e precoci, ma abbiamo sempre continuato a lavorare e so che continueremo a farlo. Voglio anche congratularmi con Shelton per la persona speciale che è dentro e fuori dal campo. Apprezzo tanto la capacità che hai di tornare sempre più forte dopo ogni sconfitta, e sono sicuro che sarà così anche per le Nitto ATP Finals, so che dovrò avere un po' paura di te", ha detto Carlos Alcaraz durante la premiazione.