“Ho pianto sotto la doccia”, “Mi stavo ubriacando”: Sinner-Cahill, l'addio svela segreti inediti
Il video che celebra il rapporto con il coach diventa una miniera di retroscena su Jannik: “Slam, lacrime, burraco e la PlayStation rotta”
Al posto del caminetto c’è una telecamera, e rende tutto un po’ più artefatto. Ma sfogliare istantanee dei tempi andati, ordinate in un album dei ricordi o sparpagliate alla rinfusa su un tavolino, resta una coccola preziosa, per quanto ingiallita nella frenesia dei giorni odierni. Un buon modo per salutarsi, nel caso di Jannik Sinner e Darren Cahill, che così hanno certificato al mondo la loro separazione, ieri, con un video emozionale che ha seguito di qualche ora l’annuncio ufficiale dell’addio professionale. Ma saltare da una foto all’altra, tra il 2022 e il 2026, nel quinquennio vissuto gomito a gomito, è anche il modo migliore per far spuntare qua e là ricordi, aneddoti, retroscena. Per raccontare e raccontarsi, più di quanto riesca a fare una conferenza stampa fredda, rigida e impostata.
La prima volta: il trionfo di Sinner agli Australian Open 2024
Davanti a un ventaglio pressoché infinito di opzioni, Cahill impugna subito la foto del trionfo agli Australian Open 2024. «La prima volta non si scorda mai. Per me, poi, è ancora più speciale, perché è accaduta nella mia Australia», la sua riflessione. «In quell’esultanza c’è tutto quello che può accadere in due settimane di un torneo dello Slam: prima di un paio di partite ero stato male, non mi ero nemmeno riscaldato - l’ha incalzato Sinner -. E invece ti ho visto piangere e questo mi ha emozionato. E ho pianto pure io, ma di nascosto, dopo, sotto la doccia...».
Wimbledon, Alicante e i ricordi più belli di Sinner e Cahill
L’apice, nel piano cartesiano di Jannik, coincide invece con i Championships. «Vengo da un piccolo paesino, pensare a Wimbledon era troppo grande anche soltanto per un sogno - le parole del 25enne di Sesto -. Il primo trionfo a Londra è stato il più speciale di tutti: arrivavo da quella dura finale persa con Alcaraz al Roland Garros e, poi, in quell’occasione ti ho convinto a rivedere l’idea di andare in pensione a fine stagione. Sì, il momento più bello della carriera è quello». Non c’è solo il campo, però, almeno quando il rapporto tra coach e atleta valica il mero confine imposto dalla professione. E loro due quella linea l’hanno subito varcata, eccome. «Ecco una foto di Alicante, nella prima pre-season svolta insieme: l’unico momento bello era quello sui go-kart, all’inizio andavi più forte tu, ma nel tempo ti ho superato», il racconto di Sinner. «E quante partite, in camera, a burraco: anche lì vincevi quasi sempre tu...», ha riconosciuto Cahill.
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