“Ho pianto sotto la doccia”, “Mi stavo ubriacando”: Sinner-Cahill, l'addio svela segreti inediti

Al posto del caminetto c’è una telecamera, e rende tutto un po’ più artefatto. Ma sfogliare istantanee dei tempi andati, ordinate in un album dei ricordi o sparpagliate alla rinfusa su un tavolino, resta una coccola preziosa, per quanto ingiallita nella frenesia dei giorni odierni. Un buon modo per salutarsi, nel caso di Jannik Sinner e Darren Cahill , che così hanno certificato al mondo la loro separazione , ieri, con un video emozionale che ha seguito di qualche ora l’annuncio ufficiale dell’addio professionale. Ma saltare da una foto all’altra, tra il 2022 e il 2026, nel quinquennio vissuto gomito a gomito, è anche il modo migliore per far spuntare qua e là ricordi, aneddoti, retroscena. Per raccontare e raccontarsi, più di quanto riesca a fare una conferenza stampa fredda, rigida e impostata.

La prima volta: il trionfo di Sinner agli Australian Open 2024

Davanti a un ventaglio pressoché infinito di opzioni, Cahill impugna subito la foto del trionfo agli Australian Open 2024. «La prima volta non si scorda mai. Per me, poi, è ancora più speciale, perché è accaduta nella mia Australia», la sua riflessione. «In quell’esultanza c’è tutto quello che può accadere in due settimane di un torneo dello Slam: prima di un paio di partite ero stato male, non mi ero nemmeno riscaldato - l’ha incalzato Sinner -. E invece ti ho visto piangere e questo mi ha emozionato. E ho pianto pure io, ma di nascosto, dopo, sotto la doccia...».

Wimbledon, Alicante e i ricordi più belli di Sinner e Cahill

L’apice, nel piano cartesiano di Jannik, coincide invece con i Championships. «Vengo da un piccolo paesino, pensare a Wimbledon era troppo grande anche soltanto per un sogno - le parole del 25enne di Sesto -. Il primo trionfo a Londra è stato il più speciale di tutti: arrivavo da quella dura finale persa con Alcaraz al Roland Garros e, poi, in quell’occasione ti ho convinto a rivedere l’idea di andare in pensione a fine stagione. Sì, il momento più bello della carriera è quello». Non c’è solo il campo, però, almeno quando il rapporto tra coach e atleta valica il mero confine imposto dalla professione. E loro due quella linea l’hanno subito varcata, eccome. «Ecco una foto di Alicante, nella prima pre-season svolta insieme: l’unico momento bello era quello sui go-kart, all’inizio andavi più forte tu, ma nel tempo ti ho superato», il racconto di Sinner. «E quante partite, in camera, a burraco: anche lì vincevi quasi sempre tu...», ha riconosciuto Cahill.