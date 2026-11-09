 Parigi-Torino, è un Alcaraz da doppietta

L’ultimo game di Alcaraz vale da solo la finale, costruita in forma sbilenca tra buoni propositi e qualche errore di troppo, nella convinzione di Shelton di non essere troppo lontano dallo spagnolo, che ha battuto nei quarti degli ultimi US Open , e in quella di Carlitos di avere ormai ritrovato, con il gioco e la buona forma, dopo i lunghi mesi dell’infortunio al polso, le risorse per ribaltare con pochi colpi qualsiasi verdetto. Ed è quello che è successo nel game numero dodici del secondo set, con l’americano alla battuta per accedere al secondo tie break. Avanti di un quindici Shelton si è visto recapitare uno smash di nuova invenzione, in arretramento e con una palla colpita quasi slice, dopo una giravolta di Alcaraz per ritrovare una posizione frontale alla palla. Seguito da una conclusione in contropiede a rete giocata con splendida naturalezza, e da una risposta incrociata che ha obbligato l’americano a rincorrere dando modo a Carlos di piazzarsi a rete per chiudere il punto al volo. Il tutto nel pieno controllo di colpi e mezzi fisici, a dare la sensazione che tutto si stesse svolgendo in un ambito di serena normalità. Quella di Alcaraz. Non esattamente quella di Shelton, che è giocatore di sicuro valore, capace di esprimersi al meglio però solo in un tennis convulso e interpretato a velocità siderali.

Nono Masters 1000 per Alcaraz

È il nono Masters 1000 vinto da Carlitos, a meno uno da Sinner, e a meno due da quel titolo di cui l’italiano si fregia dalla conquista di Roma, il Career Golden Masters 1000. Gli mancano Shanghai e il Canada… Prima o poi arriveranno anche quelli. La stagione di Carlos segna ora cinque conquiste (Sinner è a sei), Australian Open, Doha, Tokyo, Vienna e Parigi indoor, il primo Masters dell’anno che poi è l’ultimo in calendario, e offre allo spagnolo un altro primato, quello di aver firmato almeno un “1000” per cinque anni consecutivi. Come Djokovic e Nadal. Ma ciò che più conta, della prova parigina, è di aver cominciato alla grande il trittico dei trofei mai vinti. Parigi era il primo. Ora arrivano le Finals, alle quali Alcaraz giunge da favorito. Più ancora dell’anno scorso, quando in finale trovò un Sinner nei suoi migliori cenci. Infine la Coppa Davis a Bologna, che lo vedrà al centro di una squadra spagnola tornata forte come un tempo, grazie agli inserimenti dei bimbi Jodar e Landaluce. «È un traguardo che inseguivo da molto tempo», non ha difficoltà ad ammettere Carlos, «anche perché proprio qui, a Parigi, sui campi indoor, ho subito alcune delle sconfitte più dure della mia carriera. Credo di aver raggiunto finalmente il livello giusto. Ho trovato la strada e il modo corretto di affrontare le partite. Questa vittoria significa molto per me».

I numeri della finale

Shelton conferma le difficoltà contro i primi tre del circuito. Il conto, al momento, è di 19 sconfitte e un solo successo. Toccherà a Ferrero (c’è stata una telefonata tra Ben e Carlos, prima di chiamare il coach) aiutarlo a risolvere i problemi con l’assistenza di Brian, il Papà Ridens dell’americano. Alcaraz gli viene incontro: «Affrontare Ben è diventata una delle sfide più difficili. È un grande giocatore e una bella persona, e continua a migliorare a ogni torneo. Rispondere ai suoi servizi così violenti e restare fedele al mio stile di gioco è stata la chiave di volta del match, che ha avuto per me un sapore davvero speciale». In realtà lo spagnolo ha dovuto disinnescare sei palle break nel primo set (quattro sul 2-1 per Shelton, e altre due sul 4-3), ma l’ha fatto sempre senza andare in affanno. L’americano ha messo a segno 12 ace, lo spagnolo la metà, ma la sua prima di servizio ha funzionato meglio, con il 71% delle prime tradotte in punti, contro il modesto 63% di Shelton. A favore di Carlos anche il conto dei vincenti e degli errori forzati, chiuso sul 33-27 contro il 25-26 di Ben. E alla fine la differenza, seppure in una finale all’apparenza paritaria se non in bilico, è stata netta. Dodici punti in più a favore di Alcaraz.