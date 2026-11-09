Errani-Paolini, buona la prima alle WTA Finals: battute in rimonta Siniakova-Townsend

Esordio da applausi per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2026 di Indian Wells . La coppia italiana ha inaugurato nel migliore dei modi il proprio cammino nel torneo di fine stagione, superando in rimonta Katerina Siniakova e Taylor Townsend , teste di serie numero 2, con il punteggio di 4-6 6-1 10-8 . Una vittoria importante, arrivata dopo un'ora e 32 minuti di gioco, che conferma le ambizioni delle azzurre nella competizione riservata alle migliori otto coppie dell'annata.

WTA Finals: le prossime avversarie di Errani e Paolini

Dopo aver ceduto il primo set, Errani e Paolini hanno cambiato marcia nella seconda frazione, dominando il gioco e imponendosi con un netto 6-1. Decisivo il match tie-break, nel quale le italiane hanno mantenuto lucidità e determinazione nei momenti più delicati, chiudendo sul 10-8. Per loro si tratta anche della prima vittoria in carriera contro la coppia ceca-statunitense, dopo le due sconfitte rimediate in precedenza a Indian Wells e Miami. Le azzurre torneranno in campo martedì 10 novembre contro Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, che hanno iniziato il torneo battendo Perez e Schuurs. Un altro appuntamento importante per avvicinare la qualificazione alle semifinali.

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