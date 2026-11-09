Errani-Paolini, buona la prima alle WTA Finals: battute in rimonta Siniakova-Townsend
Esordio da applausi per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2026 di Indian Wells. La coppia italiana ha inaugurato nel migliore dei modi il proprio cammino nel torneo di fine stagione, superando in rimonta Katerina Siniakova e Taylor Townsend, teste di serie numero 2, con il punteggio di 4-6 6-1 10-8. Una vittoria importante, arrivata dopo un'ora e 32 minuti di gioco, che conferma le ambizioni delle azzurre nella competizione riservata alle migliori otto coppie dell'annata.
WTA Finals: le prossime avversarie di Errani e Paolini
Dopo aver ceduto il primo set, Errani e Paolini hanno cambiato marcia nella seconda frazione, dominando il gioco e imponendosi con un netto 6-1. Decisivo il match tie-break, nel quale le italiane hanno mantenuto lucidità e determinazione nei momenti più delicati, chiudendo sul 10-8. Per loro si tratta anche della prima vittoria in carriera contro la coppia ceca-statunitense, dopo le due sconfitte rimediate in precedenza a Indian Wells e Miami. Le azzurre torneranno in campo martedì 10 novembre contro Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, che hanno iniziato il torneo battendo Perez e Schuurs. Un altro appuntamento importante per avvicinare la qualificazione alle semifinali.
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