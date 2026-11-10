Sinner-Cahill, è addio: "Mi sento fortunato, grazie di tutto"Tennis

Sinner, la verità sullo stop, la frase su Alcaraz e il rientro: “Mi sto fidando, spero di esserci”

L'altoatesino fa il punto sull'infortunio al ginocchio e fissa l'obiettivo sul ritorno in campo: ecco le sue parole in conferenza stampa 
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Pubblicato il 10.11.2026, 12:03 (Aggiornato il 10.11.2026, 13:28)

10 min

jannik sinnerDarren Cahillbe like sinner

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Dopo mesi lontano dal campo, Jannik Sinner torna a parlare con i giornalisti in occasione dell'evento commerciale "Be Like Sinner" organizzato da Allianz, di cui è Global Brand Ambassador. L'appuntamento è all'Auditorium Torre Allianz, dove il numero due del tennis mondiale incontra la stampa per fare il punto sul suo percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio destro, tra campo, obiettivi e prospettive future. Si tratta della prima occasione in cui il 25enne di San Candido torna a confrontarsi pubblicamente con i giornalisti dopo la finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev, ultime istantanee dell'azzurro in campo in un match ufficiale. Un momento particolarmente atteso per eventuali aggiornamenti sull'evoluzione dell'infortunio e il possibile ritorno all'attività. Presente all'evento anche il coach australiano Darren Cahill con cui ha lavorato quattro anni e mezzo annunciando il divorzio qualche giorno fa. A prendere il suo posto sarà Magnus Norman

Sinner sull'infortunio e i complimenti ad Antonelli

"Sto bene, stiamo facendo di tutto per essere sul campo prima possibile - le prime parole dell'altoatesino -. Ho un team importante con me, Stiamo seguendo tutti i protocolli per tornare in campo prima possibile". Sinner si complimenta poi con Kimi Antonelli per la vittoria del Mondiale Piloti di Formula 1: "Ho una grande passione per il motorsport. Siamo tutti felici per quello che ha fatto Kimi Antonelli. Ognuno di noi è diverso, ora è facile parlare di Kimi, ma anche lui ha passato momenti difficili. È un talento ma senza lavoro non vai da nessuna parte, e lui ha lavorato tantissimo". Jannik si sofferma poi sull'importanza del team: "La mia squadra mi conosce meglio dei miei genitori, i miei li vedo veramente poco. Loro mi capiscono anche con uno sguardo: sono sotto controllo 24 ore su 24. Senza di loro non riuscirei mai ad avere il successo che ho avuto in passato e, spero, anche in futuro".

Sinner torna a parlare dopo il lungo silenzio: le immagini della conferenza stampa con CahillTennis
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Cahill incensa Sinner 

La parola passa poi a Darren Cahill che spiega: "Ogni campione è diverso: la qualità che ho visto in Jannik è la curiosità che ha su qualsiasi cosa. Molti cercano di assorbire la sua mentalità. Lui fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona. È la prima volta che l’ho visto in un atleta di questo livello. Tra noi due il rapporto è nato nel 2022 - aggiunge l'australiano -. Devi farti tante domande per entrare nella testa del giocatore che stai allenando: così ti guadagni la sua fiducia. Abbiamo creato e plasmato una squadra incredibile, ma il 99% di quello che abbiamo fatto è merito suo. È lui che va in campo. Tutti gli altri fanno l’1% finale, e questo fa la differenza. In Australia era sotto 2-0 contro Medvedev e Vagnozzi gli ha dato un consiglio: lui ha fatto il contrario, poi ha seguito il consiglio e alla fine ha rimontato.  Se gli diciamo di correre 10 km. lui ne fa 11 km. È stato un grande privilegio essere il suo allenatore. C’è un tweet che ho scritto nel 2013 sul fatto che Norman sia in grado di migliorare ogni giocatore che allena. È importante che ci sia Simone Vagnozzi a dare continuità. Magnus deve plasmare il suo rapporto con la squadra come io ho fatto tempo fa. Non ho fatto parte della scelta e credo sia un’ottima scelta".

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