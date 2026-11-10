Sinner, la verità sullo stop, la frase su Alcaraz e il rientro: “Mi sto fidando, spero di esserci”

Sinner sull'infortunio e i complimenti ad Antonelli

"Sto bene, stiamo facendo di tutto per essere sul campo prima possibile - le prime parole dell'altoatesino -. Ho un team importante con me, Stiamo seguendo tutti i protocolli per tornare in campo prima possibile". Sinner si complimenta poi con Kimi Antonelli per la vittoria del Mondiale Piloti di Formula 1: "Ho una grande passione per il motorsport. Siamo tutti felici per quello che ha fatto Kimi Antonelli. Ognuno di noi è diverso, ora è facile parlare di Kimi, ma anche lui ha passato momenti difficili. È un talento ma senza lavoro non vai da nessuna parte, e lui ha lavorato tantissimo". Jannik si sofferma poi sull'importanza del team: "La mia squadra mi conosce meglio dei miei genitori, i miei li vedo veramente poco. Loro mi capiscono anche con uno sguardo: sono sotto controllo 24 ore su 24. Senza di loro non riuscirei mai ad avere il successo che ho avuto in passato e, spero, anche in futuro".

Cahill incensa Sinner

La parola passa poi a Darren Cahill che spiega: "Ogni campione è diverso: la qualità che ho visto in Jannik è la curiosità che ha su qualsiasi cosa. Molti cercano di assorbire la sua mentalità. Lui fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona. È la prima volta che l’ho visto in un atleta di questo livello. Tra noi due il rapporto è nato nel 2022 - aggiunge l'australiano -. Devi farti tante domande per entrare nella testa del giocatore che stai allenando: così ti guadagni la sua fiducia. Abbiamo creato e plasmato una squadra incredibile, ma il 99% di quello che abbiamo fatto è merito suo. È lui che va in campo. Tutti gli altri fanno l’1% finale, e questo fa la differenza. In Australia era sotto 2-0 contro Medvedev e Vagnozzi gli ha dato un consiglio: lui ha fatto il contrario, poi ha seguito il consiglio e alla fine ha rimontato. Se gli diciamo di correre 10 km. lui ne fa 11 km. È stato un grande privilegio essere il suo allenatore. C’è un tweet che ho scritto nel 2013 sul fatto che Norman sia in grado di migliorare ogni giocatore che allena. È importante che ci sia Simone Vagnozzi a dare continuità. Magnus deve plasmare il suo rapporto con la squadra come io ho fatto tempo fa. Non ho fatto parte della scelta e credo sia un’ottima scelta".