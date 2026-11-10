Musetti, buona la prima a Stoccolma. Cuore Sonego, batte Halys in 2 set e vola agli ottavi

Esordio senza imprevisti per Lorenzo Musetti, che inaugura il proprio cammino al 250 di Stoccolma - iniziato l'8 novembre con finale in programma il 14 - piegando il best ranking 92 Toby Samuel con il finale di 6-1, 6-4. Uno score che segue l'uscita di scena agli ottavi di Parigi e che consente all'ex top ten azzurro di accomodarsi ai quarti di finale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Borna Gojo e Ugo Humbert (che lo scorso anno si è arreso solamente in finale a Casper Ruud), a loro volta attesi mercoledì 11 sul campo 1 del Kungliga Tennishallen.