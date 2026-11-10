Musetti, buona la prima a Stoccolma. Cuore Sonego, batte Halys in 2 set e vola agli ottavi
Esordio senza imprevisti per Lorenzo Musetti, che inaugura il proprio cammino al 250 di Stoccolma - iniziato l'8 novembre con finale in programma il 14 - piegando il best ranking 92 Toby Samuel con il finale di 6-1, 6-4. Uno score che segue l'uscita di scena agli ottavi di Parigi e che consente all'ex top ten azzurro di accomodarsi ai quarti di finale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Borna Gojo e Ugo Humbert (che lo scorso anno si è arreso solamente in finale a Casper Ruud), a loro volta attesi mercoledì 11 sul campo 1 del Kungliga Tennishallen.
Cuore Sonego: Halys ko in 2 set
Sorride anche Lorenzo Sonego, che dopo avere centrato la qualificazione al main draw di Stoccolma ha sconfitto in 2 set il numero 45 Atp Quentin Halys: 6-4, 7-6 lo score che permette all'azzurro numero 109 Atp di raggiungere agli ottavi il numero 21 Alejandro Tabilo. I due si ritroveranno per la terza volta in carriera, questi i precedenti:
- 2024, Canada Open (Montreal), sedicesimi di finale: Tabilo b. Sonego 6-4, 6-2
- 2022, Winston-Salem, sedicesimi di finale: Sonego b. Tabilo 7-5, 6-1
Gli altri risultati a Stoccolma
Questi invece gli altri risultati di giornata all'ultimo 250 prima delle Finals:
- Ottavi - Thiago Agustin Tirante (Arg) b. Tomas Martin Etcheverry (Arg, 5) per rit; Alex Michelsen (Usa, 6) b. Juan Manuel Cerundolo (Arg) 6-3 6-2.
- Primo turno - Miomir Kecmanovic (Srb) b. Arthur Rinderknech (Fra) 7-6(4) 4-6 6-4; Aleksandr Shevchenko (Kaz) b. Adrian Mannarino (Fra) 6-1 6-3; Holger Rune (Den) b. Zizou Bergs (Bel, 8) 6-3 6-4.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS