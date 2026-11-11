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Errani e Paolini in semifinale alle Wta Finals da prime nel girone: anche Bucsa e Melichar-Martinez ko

Le due azzurre, dopo un’ora e mezza di partita, hanno vinto la sfida in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 10-7
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Pubblicato il 11.11.2026, 10:06 (Aggiornato il 11.11.2026, 10:54)

2 min

PaoliniErraniWta Finals

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno staccato nella notte italiana il pass per le semifinali delle Wta Finals che si stanno svolgendo sul cemento outdoor dell’Indian Wells Tennis Garden. Grazie al successo di Siniakova-Townsend contro Perez-Schuurs, nella seconda giornata del Gruppo B alle azzurre bastava vincere contro la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. E’ servita una rimonta, alle campionesse olimpiche, che dopo un’ora e mezza di partita hanno concluso la sfida col punteggio di 3-6 6-2 10-7. Alla terza partecipazione consecutiva in coppia alle Wta Finals, Errani e Paolini sono così riuscite per la prima volta a superare la fase round robin, addirittura da prime nel girone.

La classifica Wta aggiornata

La gioia di Errani e Paolini

Mi sono divertita tanto. I fan sono stati incredibili, mi hanno dato un sacco di energia anche nei momenti difficili del primo set”, ha detto Paolini. “Siamo felicissime di essere già qualificate per la semifinale – ha commentato Errani – però c’è un altro match importante e vogliamo provare a vincere anche il terzo, ce la metteremo tutta”. Domani, giovedì, la sfida tra Siniakova-Townsend e Bucsa-Melichar-Martinez vale il secondo posto, mentre Schuurs-Perez, contro cui giocheranno la romagnola e la toscana, sono già matematicamente fuori dal torneo.

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