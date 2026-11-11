Atp Finals, allenamenti aperti al pubblico: Bolelli, Vavassori e non solo. Ecco chi scende in campo

I campioni del tennis sono attesi a Torino e gli appassionati avranno l'occasione di vederli da vicino. Da oggi, mercoledì 11 novembre, fino alla fine degli Atp Finals di Torino , i tifosi avranno l'occasione di seguire gli allenamenti dei protagonisti del torneo, di scoprire i segreti dei migliori giocatori al mondo. Questo il programma degli allenamenti aperti oggi al pubblico: nel nuovo campo allestito al Fan Village dalle 12 alle 14 si alleneranno Bolelli e Vavassori , i primi italiani capaci di raggiungere la semifinale in doppio alle Nitto ATP Finals.

Il programma degli allenamenti

Ci sarà anche modo di conoscere i brasiliani Orlando Luz e Rafa Matos, alla prima partecipazione (dalle 16 alle 17) e di osservare il francese Arthur Fils, uno dei quattro singolaristi al debutto alle Nitto ATP Finals e uno dei talenti più interessanti nel circuito. Al circolo della Stampa-Sporting dalle 14.30 si alleneranno Marcelo Arevalo e Mate Pavic (su due campi diversi), che formano una delle migliori coppie nel circuito, fino alle 16. Poi sul campo Stampa-Sporting 1 i campioni dell'Australian Open e dello US Open, Christian Harrison e Neal Skupski, saranno in campo per un'ora. Seguirà la sessione del britannico Henry Patten, che forma con Harri Heliovaara la coppia numero 1 del mondo. Oggi arriveranno a Torino anche Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e il teenager da record Rafael Jodar. Da domani aperti al pubblico anche gli allenamenti all'Inalpi Arena.

Il nuovo Fan Village delle Atp

Un campo di allenamento per vedere da vicino i campioni, la passerella firmata Pininfarina di collegamento con l'Inalpi che sarà attraversata dai giocatori, una nuova area lounge e ristorazione per i tennisti e gli staff, spazi rinnovati e un palinsesto di eventi, intrattenimento e volti noti dello spettacolo che saliranno sul palco con le performance o per sessioni di autografi con il pubblico: è il nuovo Fan Village delle Atp Finals di Torino, quello del primo anno nel nuovo ciclo, inaugurato oggi nella prima parte, quella dove ai trova il practice court, in attesa del family day di sabato con l'apertura di tutte le aree, compresa quella del food e dei partners dell'evento.

La novità del Fan Village Court

La novità più attesa è proprio il Fan Village Court, il campo di allenamento dove i protagonisti del torneo prepareranno i loro match a pochi metri dal pubblico. Un campo a vista per tutti e con una tribuna da duecento posti. Oggi a provare il nuovo terreno di allenamento sono la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori e il numero 5 al mondo Daniil Medvedev. Ma oltre ai campioni anche il pubblico potrà cimentarsi con le molte attività interattive previste durante la giornata, anche sul campo d'allenamento. Inoltre Lob e Drop, le mascotte ufficiali, animeranno ogni giorno due parate tra i padiglioni. Dodici gli stand nell spazio ristorazione. I biglietti per il Fan Village si possono acquistare sul sito del torneo.