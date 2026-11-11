Sonego saluta Stoccolma: Tabilo si impone in 3 set e vola ai quarti di finale
Si interrompe agli ottavi il cammino dell'azzurro alla Kungliga Tennishallen, dove ad avere la meglio è il cileno n. 31 al mondo
Lorenzo Sonego esce di scena a Stoccolma. L'azzurro abbandona l'ultimo 250 stagionale arrendendosi al terzo set al n. 31 Atp Alejandro Tabilo nel match valido per gli ottavi di finale: 6-7, 7-6, 5-7 lo score. Un risultato che segue l'ottimo esordio contro Quentin Halys (6-4, 7-6) e prima ancora i successi nelle qualificazioni. Sarà dunque il cileno a raggiungere Alex Michelsen (uscito vincitore dal confronto con Juan Manuel Cerundolo) ai quarti in programma giovedì 12.
Aspettando Musetti
In campo a Stoccolma anche Lorenzo Musetti, che reduce dall'esordio senza imprevisti contro il best ranking 92 Toby Samuel (6-1, 6-4), attende ora di conoscere l'esito della sfida tra Borna Gojo e Ugo Humbert (che lo scorso anno dopo avere battuto Sonego ai quarti si è arreso solamente in finale a Casper Ruud), impegnati nel pomeriggio di mercoledì 11 sul campo 1 del Kungliga Tennishallen (terzo match nell'ordine di gioco).
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