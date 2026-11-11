«Io non mollo mai»: Flavio Cobolli si racconta nel nuovo numero di The Red Bulletin



«Io sono un gladiatore. Quando le cose si mettono male, cerco di non mollare e di far pesare ogni palla al mio avversario», racconta il tennista. Una mentalità che riconosce come uno dei propri punti di forza anche quando gli viene chiesto che cosa gli altri giocatori potrebbero rubargli: «Probabilmente la velocità e la mentalità da vincente. Io, invece, ruberei tutto a tutti».

La capacità di reagire sotto pressione è uno dei tratti distintivi del suo gioco, sul quale Flavio si esprime con lucidità: «Il modo in cui gioco quei punti è una qualità che, senza voler essere presuntuoso, penso abbiano in pochi nel circuito. Mi ha dato una grande mano, perché tecnicamente sono ancora indietro rispetto ai ragazzi con cui gioco». Tra i momenti che hanno rafforzato la sua fiducia c’è il successo ad Acapulco: «Lì mi sono ricordato che avevo anch’io il livello per stare con i più grandi. Forse ad Acapulco è iniziato veramente tutto». Alla tensione della competizione si accompagna però anche il piacere di stare in campo e di coinvolgere chi lo guarda. «Vivo bene le partite: sembra che sia nervoso o agitato, magari lo sono anche, però c’è sempre una sfumatura di divertimento in quello che faccio», spiega Cobolli. Un modo di vivere il tennis che passa anche attraverso il dialogo con gli spalti: «Mi distraggo facilmente, magari faccio una battuta a un tifoso. Cerco di divertirmi il più possibile perché credo che poi mi aiuti nel match». Tra gli aspetti più personali del racconto emerge il rapporto con il padre Stefano, ex tennista professionista e oggi suo allenatore. Un legame profondo, ma non sempre semplice da gestire, soprattutto quando le tensioni della competizione si intrecciano con quelle familiari. «Mi fido ciecamente di quello che mi dice. Anche se qualche volta rispondo male o sono molto arrabbiato quando dialogo con il team, ascolto al 100 per cento. Sembra che non ascolti, ma lo faccio e mi affido molto alle persone che mi sono vicine». Per proteggere la loro relazione, padre e figlio hanno adottato una regola: «Fuori dal campo è difficile che parliamo di tennis. Quando torniamo a casa parliamo di calcio; quando c’è mamma, della giornata; con mio fratello magari delle fidanzate». Un equilibrio costruito nel tempo, che permette ai due di distinguere il rapporto tra allenatore e atleta da quello tra padre e figlio.

E proprio il calcio rappresenta un altro capitolo importante della sua storia. Nato a Firenze ma cresciuto a Roma, Cobolli ha trascorso l’infanzia dividendosi tra i campi da tennis e quelli di Trigoria, dove si allenava con le giovanili della Roma insieme a Edoardo Bove, diventato poi uno dei suoi migliori amici. A 14 anni, però, è arrivato il momento di scegliere. «Tutta la mia famiglia, a parte mia madre, voleva che giocassi a calcio. Siamo tifosi della Roma e, quando possiamo, andiamo insieme in Curva Sud. Il sogno dei miei nonni era vedermi con quella maglia all’Olimpico», racconta Flavio. A prevalere è stata la sfida individuale: «Stare solo e trovare la chiave per vincere una partita è ciò che il tennis mi ha dato più del calcio, e forse è anche il motivo per cui l’ho scelto». Il percorso verso i vertici del ranking non ha cancellato le insicurezze né l’esigenza di continuare a conoscersi. «Sto provando a essere meno duro con me stesso, ma per ora Flavio è questo e resterà questo», ammette. Una sincerità che torna anche nel racconto dei sacrifici richiesti dal circuito: «È una vita difficile, che ti tiene lontano dagli affetti, dai posti del cuore e dalle passioni esterne. Per riuscire a essere uno dei migliori devi sacrificare qualcosa del presente per poter essere felice in futuro». E se in campo è abituato a lottare su ogni punto, lontano dai riflettori la sua idea di felicità passa dagli affetti e dalle persone con cui è cresciuto: «Credo che la felicità più grande si trovi nella semplicità, e io ho trovato il mio equilibrio».