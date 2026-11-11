Binaghi verso le Finals: "Italiani Sinner-dipendenti. Speranza Cobolli". E sul 250 italiano...

“Oggi penso che Torino abbia una dimensione perfetta per il successo della manifestazione, è cambiato il clima attorno alle Atp Finals. Qui siamo arrivati perché la sindaca ( Chiara Appendino , ndr) ha avuto una visione oltre ogni limite, ha visto molto più in là e meglio di noi. Gli eventi e il successo di questa manifestazione hanno trascinato tutti gli addetti ai lavori, dalle grandi aziende del territorio ai media, il pubblico e i cittadini” . Così Angelo Binaghi presenta la quinta edizione torinese delle Atp Finals, in programma dal 15 al 22 novembre presso la Inalpi Arena e che vedranno Flavio Cobolli unico rappresentante del tricolore nel singolare ( Simone Bolelli e Andrea Vavassori risponderanno invece presente nel doppio per il terzo anno consecutivo), con il campione uscente Jannik Sinner costretto a rinunciare alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno contro Carlos Alcaraz - e prima ancora contro Taylor Fritz - a causa della sindrome della bandelletta ileotibiale che ha sabotato la seconda metà di stagione. Queste le parole del presidente della Fitp, intervenuto dal palco del Social Football Summit 2026, l'evento annuale dedicato all’evoluzione e allo sviluppo dell’industria del calcio tenutosi mercoledì 11 novembre all'Allianz Stadium di Torino, dove il numero 1 della Feder tennis ha risposto inoltre sulle prossime edizioni delle Finals che il capoluogo piemontese è certo di ospitare fino al 2027: “Se il torneo rimane a Torino? L'anno prossimo sì, poi chi vivrà vedrà": E ancora: "Chi v ince le Finals e spero di no ma potrebbe vincere anche la Coppa Davis” , ha aggiunto, “Noi arriviamo da tre vittorie consecutive, l'ultima miracolosa senza il nostro numero uno e numero due, ma quest'anno la Spagna mi sembra molto agguerrita e noi abbiamo una infermeria affollata” .

Binaghi: "Edizione strana"

"Sarà un'edizione strana, perché manca il più forte giocatore del mondo, che avrebbe dovuto difendere per la seconda volta il titolo in casa, però è un momento in cui la passione per il tennis tra gli italiani è al massimo in assoluto: c'è un ragazzo di belle speranze, Cobolli, e una coppia consolidata nel tempo che gioca però per l'ultima volta perché poi si separeranno, Bolelli-Vavassori. La prima edizione fu contraddistinta dal Covid, poi ci fu una senza un italiano, con questa le abbiamo viste tutte".

Binaghi: "Il 250 si giocherà al Nord"

Così invece sul 250 in erba che l'Italia ospiterà dal 2028: "Dove si giocherà? E' possibile si giochi in Veneto, sicuramente si giocherà nel nord Italia. Ma il nostro obiettivo è Milano, noi oggi abbiamo una dislocazione delle manifestazioni ma non è coperta la capitale industriale del nostro paese. Vorremmo costruire a Milano la sede dei centri nazionali di tennis e padel maschili e femminili e vorremmo anche cominciare una storia permanente di lunga durata del grande tennis a Milano portando il 250 che abbiamo comprato da Bruxelles. Ma è possibile che inizialmente andremo in Veneto, però il nostro obiettivo è anche quello di realizzare qualcosa di importante su Milano”.