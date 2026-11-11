Sinner: "Ho tolto le tonsille e ho perso molto peso. Lavoro per tornare più forte di prima"

"Lavoro ogni giorno cercando di mettere massa muscolare. Qualche settimana fa ho tolto le tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso, è piuttosto asciutto. Ho fatto tutto ora, cercando di tornare ancora più forte di prima e speriamo che sia stata la decisione giusta". Lo ha rivelato Jannik Sinner nel corso di una puntata di 'Jannik Sinner Unfiltered', la serie realizzata in collaborazione con Allianz e pubblicata sul canale YouTube dello stesso fuoriclasse azzurro che, a causa di una tonsillite, fu tra l'altro costretto a saltare le Olimpiadi di Parigi 2024.