Musetti stende Humbert in tre set e vola in semifinale a Stoccolma: ecco chi sfiderà

Lorenzo Musetti vola in semifinale nell'ATP 250 sul cemento indoor di Stoccolma, l'ultimo torneo della stagione prima delle Finals di Torino. L'azzurro ha battuto 7-6 3-6 6-4 il francese Ugo Humbert, numero 38 del ranking mondiale e 7 del seeding. Bravo l'italiano ad annullare l'unica palla break del primo set, poi vinto al tie-break. Humbert ha prevalso nel secondo e ha strappato il servizio all'avversario nel primo gioco del set decisivo, salvo poi subire l'immediato controbreak di Musetti, che ha poi breakkato nuovamente nell'ultimo game.