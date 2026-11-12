Musetti stende Humbert in tre set e vola in semifinale a Stoccolma: ecco chi sfiderà
Lorenzo Musetti vola in semifinale nell'ATP 250 sul cemento indoor di Stoccolma, l'ultimo torneo della stagione prima delle Finals di Torino. L'azzurro ha battuto 7-6 3-6 6-4 il francese Ugo Humbert, numero 38 del ranking mondiale e 7 del seeding. Bravo l'italiano ad annullare l'unica palla break del primo set, poi vinto al tie-break. Humbert ha prevalso nel secondo e ha strappato il servizio all'avversario nel primo gioco del set decisivo, salvo poi subire l'immediato controbreak di Musetti, che ha poi breakkato nuovamente nell'ultimo game.
Ora l'ostacolo Fritz
Musetti in semifinale se la vedrà con il numero 1 del tabellone e 12 del mondo Taylor Fritz, che dopo aver eliminato Cameron Norrie al primo turno ha vinto a tavolino con Holger Rune, che ha dato forfait ai quarti. Su 8 confronti diretti con lo statunitense l'azzurro ne ha vinti 5, l'ultimo dei quali lo scorso 25 ottobre nella finale dell'ATP 250 di Lione. L'altra semifinale a Stoccolma sarà tra il cileno Alejandro Tabilo e l'argentino Thiago Agustin Tirante.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS