Le Nitto Atp Finals 2026 di Torino accendono le reti Mediaset

Girone John McEnroe: Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils, Rafael Jodar.

Girone Ivan Lendl: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe.

Sabato 14 novembre, su Italia 1, dopo SportMediaset delle ore 13.00, lo "Speciale Nitto Atp Finals", con la presentazione dei giocatori e l’analisi delle sfide più attese. E alle ore 15.45, sempre su Italia 1 il “Grand Opening Show”: Max Giusti presenta il concerto di Achille Lauro.

“NITTO ATP LIVE”: LA SQUADRA MEDIASET A TORINO

Durante il torneo, Chiara Icardi condurrà "Nitto Atp Finals Live", lo studio di approfondimento in onda prima e dopo le partite. Con lei ospiti ed esperti pronti a commentare i risultati degli incontri e i momenti decisivi come, tra gli altri, i tennisti Lorenzo Sonego e Roberta Vinci, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis. A seguire da vicino i protagonisti del torneo saranno gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con contributi e retroscena direttamente da Torino. La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.

OFFERTA MULTIPIATTAFORMA TRA TV, DIGITAL, SOCIAL E RADIO

Le Nitto ATP Finals saranno protagoniste anche su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, social e Radio Mediaset con aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e contenuti speciali. Anche Radio Mediaset seguirà il torneo accompagnando gli ascoltatori con notizie e aggiornamenti all’interno dei loro programmi. Infine, Mediaset porterà le Nitto Atp Finals anche attraverso gli schermi DOOH (Digital Out of Home), con gli oltre 300 spazi distribuiti a Milano tra le diverse zone iconiche e ad alta frequentazione della città, come Porta Nuova, City Life, M5 ed M4. Durante l’evento, i contenuti editoriali pensati ad hoc per questa fruizione potranno contare su un totale di oltre 580mila passaggi complessivi. Un palinsesto di informazione che ogni 15 minuti comunicherà tutti gli aggiornamenti sui risultati di ogni match in tempo reale, il calendario delle partite in programma e gli avanzamenti di girone degli 8 giocatori delle Nitto Atp Finals.