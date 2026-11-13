Musetti cade in semifinale a Stoccolma: Fritz domina in 2 set e si prende la rivincita

Si interrompe in semifinale la marcia di Lorenzo Musetti sul cemento di Stoccolma, dove ad aggiudicarsi l'ultimo atto dell'ultimo 250 stagionale è Taylor Fritz: 6-4, 6-2 lo score. Un risultato che per lo statunitense vale la rivincita dopo la resa in finale a Lione e prima ancora agli ottavi dell'Australian Open. Fritz torna inoltre a battere l'ex top ten azzurro - che alla Kungliga tennishallen si era fatto strada attraverso Toby Samuel e Ugo Humbert - un anno dopo il successo nel Round Robin delle Finals.