Da Alcaraz a Cobolli: gli otto assi del tennis stregati dalla magia di Torino

TORINO - Per guadagnare un posto in prima fila c’è chi ha scelto di arrivare in piazza San Carlo già nel primo pomeriggio. Un caffè sotto i portici, giusto il tempo di controllare di avere tutto il necessario: lo smartphone per sperare in un selfie, pennarelli, cartoline pronte per essere autografate, oltre alle immancabili palline da tennis in formato gigante. Torino ha accolto nel suo salotto più bello gli otto tennisti che da domani saranno protagonisti delle Atp Finals : Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar hanno percorso il Blue Carpet che dalla piazza li ha condotti verso via Roma.

Blue carpet spettacolare nel salotto della città

Ci pensa il bellissimo tramonto autunnale di Torino a fare da cornice all’evento e a rendere più dolce l’attesa per appassionati e curiosi accorsi nel cuore della città. Il cielo si tinge di rosa, poi quando il sole scompare è il blu che diventa protagonista. Il colore delle Finals, quello capace di dare quel tocco in più ad un luogo già naturalmente magico. Il video mapping, poi, fa la differenza. Sulle facciate lungo i portici della piazza compaiono uno ad uno i nomi degli otto tennisti ma lo spettacolo non finisce nemmeno quando Alcaraz e compagni vanno via: quel gioco di luci continua a dipingere le facciate delle chiese gemelle e quelle dell’intera piazza. Uno spettacolo che si rinnoverà di serata in serata, come accadrà anche sulla facciata di Palazzo Reale, in Piazza Castello, dove anche ieri sono state proiettate le immagini più significative delle edizioni torinesi delle Atp nonché dei tennisti che giocheranno per il titolo. Una Torino capace di dare il meglio di sé: dalla Mole Antonelliana ai ponti sul Po, è una città dove sarà sempre possibile respirare l’aria del grande evento. Il carpet di ieri ha dato un’idea di quella che ancora una volta sarà la risposta della città. In migliaia hanno salutato, con grande entusiasmo, l’arrivo dei propri idoli, aspettando con pazienza di poterli vedere più da vicino. Il più acclamato? Alcaraz, evidentemente: in assenza di Sinner è lo spagnolo il più atteso, anche se per il “nostro” Cobolli l’accoglienza è stata altrettanto calorosa. Elegante nel suo doppiopetto marrone, Flavio si muove tra la gente più serio del solito. Emozionato, si scioglie in un sorriso quando qualcuno dalla folla gli urla «Forza Roma». Gli occhi si illuminano: ancora un paio di selfie, qualche firma pure sull’immancabile tricolore, poi via, al successivo impegno. Dall’altra parte della piazza Zverev prova ad accontentare tutti anche se è impossibile farlo, considerata la folla radunatasi al di là delle transenne: i più fortunati riescono a tornare a casa con una firma che sa di trofeo. Il numero uno al mondo fa ancora un saluto, poi si avvicina a Tiafoe. Occhiali da sole per lo statunitense nonostante il buio (stessa curiosa scelta - stilosa più che altro - di Arthur Fils): i due si abbracciano e se la ridono, mentre Shelton si attarda un po’, allontanandosi per un attimo dal carpet per salutare tutti un po’ più da vicino. Il più casual del gruppo è invece Medvedev: il russo sceglie di mettere via la cravatta in favore di un dolcevita chiaro sotto un completo blu. Tensione, emozione, leggerezza: ognuno risponde a modo suo, poi da domani si farà sul serio.