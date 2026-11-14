Fritz, dopo Musetti anche Tirante ko: è trionfo americano a Stoccolma
Taylor Fritz può finalmente gioire: dopo aver messo ko l'azzurro Lorenzo Musetti in semifinale all'ATP 250 di Stoccolma, il tennista statunitense ha rimediato un successo fondamentale anche in finale. Ad avere la peggio all'ultimo atto del torneo svedese è stato l'argentino Thiago Agustin Tirante, il quale non è riuscito a contrastare l'offensiva di Fritz. L'americano ha portato a casa il primo set piuttosto agevolmente, costruendo il proprio vantaggio con il punteggio di 6-2. Le cose sono andate diversamente nel secondo set, nel corso del quale si è reso protagonista l'argentino con un'ottima prestazione che ha riportato la gara in equilibrio: 6-4 per Tirante il punteggio della seconda parte del match. L'esito dell'incontro è arrivato al terzo set, al termine di un equilibrio serrato tra i due tennisti che ha visto prevalere soltanto alla fine la racchetta di Fritz: l'ultimo atto recita 7-6 per lo statunitense al tie-break.
Fritz, atto secondo: Tirante ko
Tyler Fritz ha vinto il titolo del 'Bybit Stockholm Open', Atp 250 dotato di un montepremi di 723.435 euro che si disputa sul veloce indoor della 'Kungliga Tennishallen' della capitale svedese. Il tennista statunitense, numero 10 del ranking e favorito del tabellone, ha portato a casa il secondo titolo della sua stagione al termine di due ore e un quarto di gara. Nulla da fare per il numero 53 del ranking ATP Tirante, costretto ad alzare bandiera bianca nell'ultimo atto dell'incontro.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS