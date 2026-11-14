Fritz, dopo Musetti anche Tirante ko: è trionfo americano a Stoccolma

Taylor Fritz può finalmente gioire: dopo aver messo ko l'azzurro Lorenzo Musetti in semifinale all'ATP 250 di Stoccolma, il tennista statunitense ha rimediato un successo fondamentale anche in finale. Ad avere la peggio all'ultimo atto del torneo svedese è stato l'argentino Thiago Agustin Tirante, il quale non è riuscito a contrastare l'offensiva di Fritz. L'americano ha portato a casa il primo set piuttosto agevolmente, costruendo il proprio vantaggio con il punteggio di 6-2. Le cose sono andate diversamente nel secondo set, nel corso del quale si è reso protagonista l'argentino con un'ottima prestazione che ha riportato la gara in equilibrio: 6-4 per Tirante il punteggio della seconda parte del match. L'esito dell'incontro è arrivato al terzo set, al termine di un equilibrio serrato tra i due tennisti che ha visto prevalere soltanto alla fine la racchetta di Fritz: l'ultimo atto recita 7-6 per lo statunitense al tie-break.