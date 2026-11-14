Sinner show con Maldini, "stesse ginocchia" e ricorda: "La finale persa dopo non aver dormito"

"Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli. Vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con i miei amici, facevo calcio e sciavo. Poi, a 13 anni, ho deciso di giocare a tennis. La vittoria più grande è scegliere quello che ti piace di più: il risultato non si può controllare, ma il divertimento sì". A dirlo è Jannik Sinner , che sabato 14 novembre è stato accolto al Nike Store di Torino, dove domenica 15 apriranno i cancelli della Inalpi Arena per dare il via alle Atp Finals , l'appuntamento di fine stagione a cui l'ex numero 1 al mondo e campione in carica è stato costretto a rinunciare a causa della sindrome del ginocchio del corridore che non gli ha più permesso di tornare in campo dopo il trionfo di Wimbledon. Ad attenderlo all'evento, decine di allievi tennisti delle scuole del luogo. A loro, il 5 volte campione Slam ha raccontato della propria ascesa che ha fatto la storia del tennis italiano e non solo. Queste le sue risposte alle domande dei ragazzi: "I social? Sono una parte importante, puoi usarli in modo positivo ma ci sono anche cose negative. Il mio consiglio è di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè. Per me i social sono secondari". E ancora: "Che cosa manca in Italia? Uno Slam, che ha un impatto importantissimo per una carriera di un tennista. Io, per esempio, qua a Torino mi sono sempre trovato bene. Questo è il mio campo indoor e in cemento preferito. Dove facevo fatica era Roma. Quest'anno ho fatto la semifinale con Medvedev sabato, poi la finale il giorno dopo. Sentivo proprio la tensione: ho iniziato a sudare prima di entrare in campo, ho chiesto al mio team il mio spazio e sono rimasto da solo nello spogliatoio. Sentivo tanto la partita, però è una cosa che mi ha fatto crescere perché alla fine ho gestito molto bene il match. Si sente tantissimo quando si gioca in Italia, ma sono la prima persona che vuole dare tutto perché sa che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero. E di questo ne vado fiero".

Sinner e "le ginocchia come Maldini"

Il campione azzurro non è stato il solo ospite speciale dell'evento. Torino ha infatti accolto la leggenda del calcio mondiale ed ex bandiera del Milan (di cui Sinner è un noto tifoso) Paolo Maldini. "Che cosa abbiamo in comune io e Maldini? In questo momento abbiamo entrambi le ginocchia un po' così e così (ride, ndr). A parte gli scherzi: io credo che la vita in generale sia fatta di scelte. Noi abbiamo sempre messo lo sport in prima posizione". Questa la replica dell'ex difensore: "Purtroppo sì, anche perché a volte devi lasciare determinate cose e anche le persone vicino a te possono soffire. Ma credo che per farlo a un certo livello, tu debba farlo così: devi mettere delle priorità".

Infine, Sinner - che nei giorni precedenti si è definitivamente congedato con il coach Darren Cahill - ha riavvolto il nastro di uno dei momenti più importanti della propria carriera: Miami 2021. "Quando ero in finale a Miami contro Hurkacz, la notte prima non ho dormito. Non ho chiuso occhio perché ero nervosissimo e volevo vincere un torneo grande - ha raccontato Sinner -. Infatti poi ho perso, ma dopo la partita ero tranquilissimo. Quella sconfitta mi ha fatto capire che anche se perdo riesco a gestire il tutto in modo normale. Da lì ho fatto il passo in avanti cercando di vincere tornei più grandi".