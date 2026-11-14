Del Piero consiglia Sinner: "È come me, ecco cosa deve fare. Ti chiedi com'è possibile..."
"Non ti racconterò come stavo in quel periodo, perché è complicato digerire il fatto che non puoi fare quello che ami. A certi livelli vuoi sempre essere il numero uno. Soffri e guardi con una sana invidia quello che succede ai tuoi colleghi". A dirlo è Alex Del Piero, inviato a rispondere sulle condizioni di Jannik Sinner, costretto fuori dai campi dalla sindrome del ginocchio del corridore che gli ha impedito di continuare la stagione dopo il secondo trionfo a Wimbledon. Il 5 volte campione Slam e campione in carica alle Finals, sarà infatti spettatore dell'appuntamento di fine annata che vedrà invece confrontarsi tra gli altri il suo successore in vetta al ranking Alexander Zverev, il rivale Carlos Alcaraz - che lo scorso anno sconfisse in finale in 2 set - e il connazionale Flavio Cobolli, che a Torino rappresenterà il tricolore insieme a Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La leggenda della Juventus e campione del mondo nel 2006, ha riflettuto sul lungo stop dell'altoatesino - che sabato 14 è stato ospite a un incontro con dei giovani allievi tennisti in compagnia dell'altra leggenda del calcio mondiale Paolo Maldini - ricordando al contempo i momenti più difficli della propria carriera, quelli in cui è stato chiamato a rialzarsi dopo gli infortuni più gravi che oltre la stagione hanno messo a rischio anche la tenuta mentale.
Del Piero: "La pazienza è la migliore arma"
"Cosa si deve fare? Accettare la situazione attuale - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - Jannik ha più o meno l'età che avevo io quando mi infortunai. Arrivavo da cinque anni con la testa soltanto sul calcio. Ho continuato anche dopo, ma con esperienze di un certo tipo, come scoprire che camminare normalmente, qualcosa che davo per scontato, in realtà non lo era".
"Quando Sinner dice: 'Mi devo fidare di questo percorso', è perché probabilmente vorrebbe già essere in campo. Il percorso è lento e la pazienza diventa un'arma fondamentale. E a 25 anni di pazienza ce n'è poca. Ti domandi: 'Com'è possibile?'. Diventa una sfida anche il tempo di recupero. Otto mesi? No, io ce ne devo mettere sette".
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