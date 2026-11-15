Colangelo, il tennis e le Nitto Atp Finals di Torino: "Perché credo in Cobolli"

Fabio Colangelo, buongiorno. Che ATP Finals ci dobbiamo aspettare? “Mi aspetto delle Finals divertenti, molto divertenti, perché non vedo un favorito chiaro, Alcaraz lo è, però per le difficoltà che ha sempre dimostrato in questo torneo non è dominante. Poi il fatto che ci siano quattro debuttanti lo rende ancora più interessante. Bisognerà vedere come reagiranno i deb, come la gestiranno sia da un punto di vista emotivo che anche fisico, perché sono quattro atelti che non sono mai stati abituati ad arrivare a questo punto della stagione con l’appuntamento quasi più importante ancora da dover giocare” . E in più dovranno gestire questa formula che è piuttosto inusuale, perché nel tennis se perdi, ciao, arrivederci, cambi città e vai da un’altra parte. Invece qui c’è la formula del gironcino… “La formula l’hanno sperimentata nella Next Gen ma ovviamente non è la stessa cosa: in caso di sconfitta nella prima partita non è tutto finito. Questa formula diversa a me piace per un torneo del genere , un’opportunità in più anche per il pubblico” .

"Cobolli ha un carattere esuberante"

Che Flavio Cobolli immagina? “Che faccia bene, è giovane, è in crescendo dal punto di vista delle performance, ha un carattere esuberante. Arriva da una stagione lunghissima, tendenzialmente la stagione è finita e invece ti appresti a giocare il torneo più importante della tua vita e quindi il fatto che non abbia giocato Parigi è fondamentale. Sicuramente un po’ di tensione la sentirà, però non penso che lo bloccherà. Lui è uno con una grossa personalità, ha già dimostrato,di non patire determinate situazioni. L’esperienza della Davis sicuramente sarà un grosso aiuto, quest’anno ha giocato una finale Slam sino al quinto set quindi nonostante sia all’esordio si è fatto dell’esperienza che non potrà che aiutarlo. Il pubblico di Torino, l’ho visto in questi anni, è pazzesco e sicuramente lo aiuterà molto, quindi mi aspetto che Flavio possa far bene, poi è chiaro che dipenderà anche dagli avversari perché sono i più forti del mondo”. Che ne pensa del suo sorteggio? “Credo che a Cobolli non sia andata poi così male. È vero che sarebbe stato meglio finire con Zverev piuttosto che Alcaraz, ma è andata decisamente meglio con il numero 2, poiché Medvedev negli ultimi tornei è apparso piuttosto in riserva, mentre Shelton ha avuto un’ottima settimana a Parigi. Tra Tiafoe e Jodar non credo ci fosse troppa differenza. Partirà favorito con lo statunitense e lo sarebbe stato anche con lo spagnolo a mio avviso. L’unica incognita è che il match di apertura sarà contro Medvedev, che come dicevo non è sicuramente nella sua forma migliore ma ha molta più esperienza in questa competizione”.

"Ecco perché così tanti infortuni"

Cosa sta succedendo invece in generale al tennis con tutti questi infortuni? “Si gioca tanto, è vero che anche un tempo si giocava tanto quindi non è una novità, però si porta il corpo più al limite a mio avviso rispetto a un po’ di anni fa, c’è una specializzazione sempre più alta, il livello medio si è alzato tantissimo. Adesso come si è visto in tante occasioni si può tranquillamente perdere con giocatori 80, 100, 120 al mondo: una volta obiettivamente se uno dei più forti perdeva con uno di quei giocatori rappresentava una sorpresa esagerata, ora invece capita, quindi questo sicuramente rende il compito più complicato". "Ci sono questi tornei allungati che comunque non aiutano, perché è vero che danno il giorno di riposo tra una partita e l’altra, però comunque ti portano ad arrivare al torneo in anticipo, spendere dell’energia. Questo continuo chiedere tanto al corpo porta i giocatori che sono tutti dei professionisti esemplari ad avere il preparatore, spesso anche il fisioterapista. Bisogna sapersi gestire ed è complicato”.

"Tennisti sempre meno pazienti"

Negli ultimissimi anni si assiste a un valzer dei coach. Perché si cambia così tanto?“Bella domanda, sicuramente alla base c’è una ricerca sempre di maggiori motivazioni, di nuove informazioni, di qualcosa in più per migliorare. A volte il giocatore pensa dopo 2-3 anni di aver preso tutto quello che può assimilare da un allenatore e dice “ok allora adesso provo a vedere cosa posso prendere da un altro”. Qualche volta funziona, qualche volta no. Altre volte la scelta del doppio allenatore è complicata da gestire. C’è chi lo ha fatto al meglio come Sinner con Cahill e Vagnozzi e chi invece fatica. A volte certi tennisti a fronte di qualche mese di risultati non eccezionali dovrebbero farsi qualche esame di coscienza in più. Il mondo è sempre più frenetico, porta ad avere meno pazienza. Pure da parte degli allenatori, a volte sono loro che interrompono il rapporto perché esasperati dai certi comportamenti del giocatore: per esempio Puerta con Davidovich Fokina”.

"Arnaldi ha problemi cronici"

Lei ora è il coach di Matteo Arnaldi, quale bilancio per questo 2026 e cosa ci dobbiamo aspettare nel ‘27? Su cosa pensate di migliorare?“Ho iniziato ad aprile, quindi sono molto entusiasta di cominciare una stagione per intero dal principio. L’obiettivo principale è che Matteo sia sano, non dico al 100%, perché con i problemi abbastanza cronici che ha ai piedi è difficile pensare a un atleta che sarà sempre sano. Ma per fortuna sono problemi che si possono gestire, si possono controllare e lui può avere delle settimane in cui il dolore è praticamente assente. Dobbiamo migliorare soprattutto su quello, sulla gestione, perché lui quest’anno ha fatto quel mese pazzesco in cui c’è stata la semifinale a Parigi, prima il terzo turno a Roma e la vittoria al 175 a Cagliari, poi il resto della stagione è stato negativo. Ovviamente l’obiettivo è avere maggiore continuità nei risultati, ma se non riusciamo ad avere continuità nell’allenamento, nel lavoro, perché appunto ci sono i problemi fisici, diventa praticamente impossibile”.

"Ecco cosa ho imparato dalla telecronaca"

L’altro suo impegno nel mondo del tennis è quello di commentatore e opinionista per Sky nelle telecronache. Cosa le piace di questo lavoro?“È una parte che mi piace molto perché mi diverte e mi aiuta anche nell’altro mio mestiere perché mi porta a guardare le partite ovviamente con un’attenzione più grande rispetto a quella che posso avere quando sono a casa davanti alla televisione con magari i bambini che mi vengono a disturbare o altro. Quindi il doverlo raccontare mi porta a prestare più attenzione e nella parte di maestro mi aiuta a cogliere degli aspetti magari tecnici dei giocatori e delle giocatrici di altissimo livello”. Alle Finals il grande assente è Sinner, fermo da luglio per un infortunio. Che impressione ha avuto da queste sue ultime dichiarazioni. È fiducioso per il suo ritorno? “Io credo che lui sia stato abbastanza chiaro, loro stanno lavorando per tornare agli Australian Open, ma in questi casi una certezza non esiste. Guardiamo cosa succede a volte con certi calciatori, vengono preventivate due settimane di stop e poi magari diventano due mesi o più. Mi viene in mente il caso di Milik alla Juve. Ogni caso e a sè. Sinner ha la bravura di fidarsi e affidarsi alle persone competenti ed è una grande qualità. Mancano ancora due mesi e quindi c’è tempo. Non l’ho visto preoccupato e non sono preoccupato personalmente, però la certezza di vederlo in Australia ora nessuno può averla”.