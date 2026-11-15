"Sinner, torna presto! Per te e per noi, altrimenti gli ascolti tv...": l'appello di Buonfiglio

Che la pazienza sia un'arma indispensabile nel repertorio di un campione è cosa nota. Soprattutto tra chi è costretto a passare dal campo al divano per un periodo lungo oltre ogni limite di sopportazione, durante il quale vedi i rivali passarti avanti e accomodarsi sul podio per cui avresti dato tutto per conquistarlo o difenderlo. La stessa pazienza che Jannik Sinner ogni giorno si sforza di controllare in attesa del via libera degli esperti per tornare a correre per la vetta e a lottare per quei titoli che hanno già fatto la storia del tennis italiano (e non solo) e di cui il 5 volte campione Slam non si direbbe mai sazio. La stessa pazienza raccomandatagli da altre leggende delle sport come Alex De Piero , che sa bene quanto in queste circostante sia fondamentale guardare non al prossimo torneo ma ai prossimi dieci anni almeno. Tanto più che in palio per l'azzurro c'è l'occasione di consacrare una carriera con un en plein riuscito (nel singolare maschile) soltanto ad Andre Agassi e Novak Djokovic : il Career Super Slam, vale a dire i quattro Major, le Atp Finals e l'oro olimpico. E se nella bacheca dell'altoatesino manca soltanto il Roland Garros (lo Slam maledetto che ha lasciato "incompiute" le carriere di grandi campioni del passato), le olimpiadi sono una chance di tutt'altra fattura per un leader del tennis mondiale come Sinner, che oltretutto ha già dato forfait a Parigi 2024. A menzionare il prossimo appuntamento olimpico in agenda, vale a dire Los Angeles 2028, è il numero 1 del Coni Luciano Bonfiglio , intervenuto dal palco del premio Giulio Onesti, allestito alla Inalpi Arena di Torino, dove domenica 15 apriranno i cancelli delle Atp Finals con Flavio Cobolli unico rappresentante del tricolore nel singolare . Un premio che il presidente del Comitato olimpico ha consegnato ai massimi esponenti del tennis italiano, vale a dire Sinner, il presiente della Fitp Angelo Binaghi e il capitano dell'Italia Filippo Volandri . Per l'occasione, il pubblico di Torino non ha esitato a riservare una calorossima acccoglienza al campione uscente delle Finals. Queste le parole di Bonfiglio: "Voglio complimentarmi con la Fitp che ha avuto grande successo. Il Coni è orgoglioso e fiero di essere qui per avere l'opportunità di esprimere gratitudine per questo successo nei confronti di atleti coach e federazione. Complimenti Jannik, aspettiamo con grande attenzione e non dico altro tuo ritorno in campo. È necessario perché altrimenti gli indici degli ascolti televisivi crollano. Complimenti al capitano-allenatore Volandri e desideriamo che porti la squadra all'Olimpiade a primeggiare".

Sinner: "Il n.1 era il mio primo obiettivo"

Poi, Bonfiglio ha passato la parola all'ex numero 1 al mondo: "Arrivare al numero 1 era il mio obiettivo principale. Amo la competizione, amo giocare di fronte alle persone, soprattutto qui. Divertitevi perché è un torneo molto speciale. Abbiamo Flavio, abbiamo Andrea e Simone. Auguro a tutti voi un'edizione molto speciale. Io vi seguo da casa. Viva il tennis".

Alla cerimonia è inoltre intervenuto il presidente della Fondazione Giulio Onesti-Accademia olimpica nazionale italiana Franco Carraro. "Un premio al movimento del tennis perché nella storia dello sport italiano non c'è stata una federazione o un movimento che abbia avuto un'evoluzione come il tennis, che ha decuplicato i tesserati e ha raggiunto risultati straordinari. E Torino è la storia di uno di questi successi. La Fondazione Onesti ogni anno attribuisce il Premio Onesti a chi eccelle nello sport. Abbiamo scelto il tennis, perché negli ultimi 20 anni non c’è sport che abbia avuto una evoluzione come il tennis. Ha decuplicato gli iscritti e migliorato i bilanci. Lo abbiamo fatto indicando alcune persone per rappresentare tutti gli appassionati. Si tratta di Angelo Binaghi, Jasmine Paolini, il più grande tennista italiano di tutti i tempi Jannik Sinner e i capitani di Coppa Davis e Billie Jean King Cup".