Zverev, buona la prima da numero uno alle ATP Finals: Jodar ko in due set

Buona la prima per Alexander Zverev alle Atp Finals . Sul cemento dell'Inalpi Arena di Torino, il tedesco, numero uno del ranking Atp, supera rapidamente lo spagnolo Rafael Jodar , decimo della classifica e ottava forza del torneo, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 27 minuti di gioco. I due giocatori torneranno in campo martedì per il secondo turno del round robin. Zverev se la vedrà con il vincente della sfida tra Ben Shelton e Arthur Fils , con Jodar che sarà invece impegnato con lo sconfitto. Nella sessione serale, non prima delle 20.30, Ben Shelton giocherà contro Arthur Fils.

Zverev stende Jodar: la cronaca

Primo set solido da parte del numero uno al mondo, che tiene agevolmente i turni di battuta e mette sotto pressione l'esordiente Jodar fin dai primi game, strappando il servizio alla terza palla break, nel settimo gioco (4-3), con un rovescio imprendibile. Il tedesco si inceppa per un momento solo al momento di chiudere il set: lo spagnolo si procura ben due palle break, che Sascha cancella grazie al servizio infilando quattro punti di fila (6-4). Nel secondo parziale Zverev piazza presto il break (2-1) capitalizzando un errore a rete di Jodar e da lì in poi non concede spiragli al giovane rivale, che resta comunque aggrappato al match fino alla fine, vincendo due sofferti game ai vantaggi e salvando altre tre palle break. Il tedesco però è infallibile nei turni di battuta, enigma irrisolto per lo spagnolo che cede dopo quasi un'ora e mezza di confronto.

Zverev: "Non bisogna mai dare per scontato tornare qui"

"Iniziare il torneo con una vittoria per 6-4, 6-4 è sempre molto, molto bello". Così Alexander Zverev commenta la vittoria all'esordio contro Rafael Jodar alle Atp Finals di Torino. "Penso di aver giocato una partita solida. Non è stato un match perfetto ma battere con questo punteggio uno dei migliori 8 della stagione è comunque un ottimo modo per iniziare questo torneo", ha aggiunto il tedesco nell'intervista a caldo al termine della sfida. "Sono felice di come sia andata oggi, ma credo comunque di avere ancora molti aspetti da migliorare", ha concluso. "È molto bello giocare qui da numero 1, è stato un anno molto buono ho raggiunto molti risultati che volevo raggiungere e sono felice di essere qui. Non bisogna mai dare per scontato tornare qui, dove ci sono i migliori giocatori al mondo, anche se manca Jannik. È la mia nona volta alle Atp Finals ma è sempre incredibile esserci e voglio godermi ogni momento". Così Alexander Zverev al termine della partita contro Rafael Jodar, la prima del torneo di Torino, che lo ha visto imporsi sullo spagnolo 6-4 6-4.