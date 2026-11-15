Shelton parte forte alle Nitto ATP Finals: battuto Fils in 3 set con record di velocità al servizio

Il cammino di Ben Shelton alle ATP Finals di Torino si apre sotto i migliori auspici . Impegnato nel match d'esordio del Gruppo McEnroe sul veloce indoor del Pala Alpitour, il tennista statunitense è riuscito a imporsi su Arthur Fils al termine di una sfida intensa e caratterizzata da scambi di enorme potenza. Sotto lo sguardo attento di Juan Carlos Ferrero – l'ex coach di Carlos Alcaraz approdato nel box dell'americano accanto a papà Bryan –, Shelton ha chiuso la pratica con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in un'ora e cinquantasette minuti di gioco, centrando la prima vittoria in carriera nella rassegna dei 'maestri' e firmando anche un primato storico del torneo, grazie a una terrificante battuta a 239 km/h.

La cronaca del match

La partita ha rispecchiato le premesse della vigilia, trasformandosi in una vera e propria battaglia giocata a ritmi altissimi. Nel primo parziale Shelton ha fatto valere la freschezza e la potenza del proprio servizio, approfittando di qualche errore di troppo dell'avversario per involarsi rapidamente sul 6-2 in appena 39 minuti. La reazione di Fils non si è però fatta attendere: nel secondo set il francese ha trovato le contromosse tattiche adeguate, arginato le offensive rivali e piazzato il break decisivo sul 4-3 che gli ha permesso di rimettere i conti in parità con il 6-3. Nel set decisivo, tuttavia, l'americano ha cambiato passo, tornando a martellare con la prima di servizio e spegnendo le velleità di rimonta del transalpino, costretto a cedere il passo nel parziale che è valso il secondo posto nel girone alle spalle di Alexander Zverev.