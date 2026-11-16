Cobolli-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming le Nitto ATP Finals

Tutto pronto per il debutto di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals di Torino . Per il tennista azzurro si tratta di una prima volta storica nella competizione, che lo vedrà scendere sul terreno di gioco contro l'ex campione russo Daniil Medvedev . Quest'ultimo è reduce dalla conquista di due titoli, tra cui uno sul cemento indoor di Almaty. Scenario differente, invece, quello in cui è calato il tennista romano - numero 6 del ranking ATP -, il quale è stato costretto a mandare giù due bocconi amari nelle ultime due competizioni contro due connazionali, nonché amici: da una parte la sconfitta in semifinale a Lione contro Lorenzo Musetti per due set a uno, dall'altro lato il ritiro sul cemento di Vienna contro Matteo Berrettini condito da lacrime di rabbia. Insomma, Cobolli vuole riscattare l'ultimo periodo infelice e lo scenario delle ATP Finals potrebbe essere proprio quello giusto.

Cobolli-Medvedev: dove vedere l'incontro in tv e streaming

Il match che vedrà protagonisti il tennista azzurro e Medvedev valevole per le Nitto ATP Finals è in programma questa sera alle ore 20:30 alla Inalpi Arena di Torino. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming attraverso le applicazioni di NowTv e SkyGo. Sarà inoltre possibile assitere alla gara anche in chiaro su Mediaset.

Cobolli-Medvedev: i precedenti

Flavio Cobolli e Daniil Medvevev si sono affrontati tre volte nel corso della loro carriera. Il bilancio sorride al tennista russo, avanti due a uno nel computo totale degli incontri. Di seguito i risultati: