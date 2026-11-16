Cobolli-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming le Nitto ATP Finals
Tutto pronto per il debutto di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals di Torino. Per il tennista azzurro si tratta di una prima volta storica nella competizione, che lo vedrà scendere sul terreno di gioco contro l'ex campione russo Daniil Medvedev. Quest'ultimo è reduce dalla conquista di due titoli, tra cui uno sul cemento indoor di Almaty. Scenario differente, invece, quello in cui è calato il tennista romano - numero 6 del ranking ATP -, il quale è stato costretto a mandare giù due bocconi amari nelle ultime due competizioni contro due connazionali, nonché amici: da una parte la sconfitta in semifinale a Lione contro Lorenzo Musetti per due set a uno, dall'altro lato il ritiro sul cemento di Vienna contro Matteo Berrettini condito da lacrime di rabbia. Insomma, Cobolli vuole riscattare l'ultimo periodo infelice e lo scenario delle ATP Finals potrebbe essere proprio quello giusto.
Cobolli-Medvedev: dove vedere l'incontro in tv e streaming
Il match che vedrà protagonisti il tennista azzurro e Medvedev valevole per le Nitto ATP Finals è in programma questa sera alle ore 20:30 alla Inalpi Arena di Torino. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming attraverso le applicazioni di NowTv e SkyGo. Sarà inoltre possibile assitere alla gara anche in chiaro su Mediaset.
Cobolli-Medvedev: i precedenti
Flavio Cobolli e Daniil Medvevev si sono affrontati tre volte nel corso della loro carriera. Il bilancio sorride al tennista russo, avanti due a uno nel computo totale degli incontri. Di seguito i risultati:
- US Open, 2024: Cobolli-Medvedev 0-3 (3-6,4-6,3-6), Terzo turno;
- Pechino, 2024: Cobolli-Medvedev 0-2 (2-6,4-6), Quarti di finale;
- Madrid, 2026: Cobolli-Medvedev 2-1 (6-3,5-7,6-4), Ottavi di finale.
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