Cobolli, l’orso impazzisce se cambi

Fatti più in là, è ciò che Flavio Cobolli ha in animo di dire a Daniil Medvedev , senza sapere quali potrebbero essere le reazioni. Gli orsi, anche quando vanno in letargo, hanno alzate di scudo imprevedibili. Ma il sorteggio li ha posti di fronte già nella prima giornata del Girone Lendl, il numero 6 della classifica che sfida il numero 5 e in palio ci sono 200 punti che coprirebbero, giusti giusti, quel che serve per il sorpasso. L’ho detto spesso, in queste cronache, il tennis ha un’anima, mi risulta perfino maliziosa e godereccia. E non so quale delle divinità, nell’Olimpo del tennis, abbia il compito di rendere imprevedibile il torneo dei campioni, se San Pras o San Guinetti, San Toro o S. Inner, ma di sicuro una di esse ci ha messo lo zampino.

Cobolli, come batti Medvedev?

Resta la domanda, che cosa deve fare Cobolli per battere Medvedev. Potrebbe chiederlo all’amico Berrettini, anche lui a Torino proprio per assistere e fare il tifo per Cobolli. Matteo ha sulla coscienza la stesa più sorprendente, e improbabile nel punteggio, subita dal russo nel corso della stagione. Doppio 6-0, sulla terra di Montecarlo. Che cosa successe? Beh, ovviamente Berrettini giocò uno dei suoi migliori match, e forse l’Orso (almeno in avvio) lo prese sotto gamba, ma fu molto bravo l’azzurro a cambiare di continuo i colpi delle sue trame, alternando stoccate imperiose a tocchi morbidi e improvvisi. Più volte invitò Medvedev ad avventurarsi a rete, più volte lo mise in ansia con i passanti angolati, più toccati che colpiti. La reazione di Medvedev vi fu, non sufficiente però a cambiare direzione al match, e se in molti alla fine pensarono che il russo, in quella giornata di aprile, non fosse in sé, resta il fatto che un modo per batterlo Berrettini seppe trovarlo tra le corde del suo gioco. Cambiare sempre scenario, obbligare il russo a pensare, e a pensare in negativo per giunta, è un modo per indisporlo. Non saprei dire se il migliore, ma certo quel giorno funzionò a meraviglia. Flavio dovrà evitare i colpi in progressione. Medvedev non si lascia sopraffare, anzi, sui palleggi molto ritmati è capace di trovare lui gli schemi per spezzarli e prendere campo, magari per colpire avanzando a rete. Quando invece è costretto a chiedersi, angosciato, “oddio, e ora che colpo mi gioca, quello?”, allora è più semplice mettergli pressione e portarlo fuori dalla disputa.

Cobolli e quella vittoria a Madrid contro Medvedev

Oppure, Cobolli dovrà cercare ispirazione nel match giocato e vinto contro il russo a fine aprile, negli ottavi di Madrid. Terra rossa, si dirà, ma più veloce delle altre, per via dell’altitudine, 6-3 5-7 6-4, nel quale Cobolli fu bravo a tenere alte le marce, su un terreno però più propizio a lui che al russo. Bravo anche a non dare seguito alla reazione, che condusse il plantigrado moscovita (lo ripeto ancora una volta, medved in russo significa orso) con casa vista mare a Montecarlo, a sfilargli il secondo set. Cobolli riprese in mano il match spegnendo con un soffio i fuochi ribelli e Medvedev non poté che confermare come la sua stagione sotto le insegne del nuovo coach Rohan Goetzke, indicasse un ritorno su ottimi livelli a patto di non incontrare gli italiani.

Le sconfitte di Medvedev

In questo 2026 Medvedev è stato sconfitto da Sinner in finale a Indian Wells, da Berrettini a Montecarlo, da Cobolli a Madrid e ancora da Sinner nella semifinale romana, set persi 8, vinti 2. Flavio ai augura che il “ciapa no” del russo continui anche stasera (ore 20,30), ma dovrà metterci del suo. Il futuro che lo attende è quello delle grandi sfide al vertice, com’è giusto per ognuno che voglia vestire la casacca con il numero 6 sulle spalle. Ne parlavo nei giorni scorsi con Adriano Panatta, che di Flavio è un tifoso speciale. La progressione di Cobolli, è la sua convinzione, è stata di quelle giuste, il giocatore è cresciuto nei colpi e nella testa, e ha fatto bene anche a farsi conoscere per il suo carattere, generoso ed entusiasta. Ma ora è giunto il momento di prendere le distanze, di far pesare il ruolo che ha ottenuto e i match che ha vinto. «Qualcuno lo sottovaluta», il messaggio di Adriano, «e questo non va bene per un tennista di rango. Cobolli ha confermato quest’anno di essere tra i più forti, ed è l’ora che tutti lo sappiano».