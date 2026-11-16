Mirra se ne va con l’oro. Nasce una nuova regina

Era la più giovane del lotto ma si è dimostrata la più matura, tanto da meritarsi il titolo di Maestra con cui chiude un 2026 speciale per lei. Mirra Andreeva , prima teenager a raggiungere la finale delle Wta Finals dal 2004, completa il suo percorso netto sul cemento del Tennis Garden di Indian Wells: la 19enne di Krasnoyarsk dopo quattro nette affermazioni (tre nel round robin e la semifinale, con appena 18 game ceduti) riesce a tenere sotto controllo il comprensibile nervosismo da debutto nel match clou e s’impone 7-5 6-3, in un’ora e 55 minuti, su Elina Svitolina, per la quarta volta tra le otto protagoniste di questo evento (ha trionfato nel 2018), a distanza di sette anni dall’ultima. La russa, debuttante alle Finals, entra nella storia alzando il trofeo senza aver perso un set, come solo Chris Evert e Serena Williams, chiude così la stagione a quota 55 successi, attestandosi come la tennista più vincente del circuito (quest'anno ha raggiunto sei finali, primato condiviso con Elena Rybakina), e si accomoda sulla seconda poltrona mondiale alle spalle proprio della kazaka. E con uno stato di grazia del genere e la crescente fiducia nei propri mezzi l’erede di Maria Sharapova (come lei capace di fare centro alle Finals nell’anno in cui ha conquistato il primo Slam, al Roland Garros) potrebbe puntare alla corona proprio agli Australian Open. Sarà forse anche merito di un’ispirazione speciale come il guardare ogni giorno la finale dell’Australian Open 2017 tra Federer e Nadal, fatto sta che Andreeva è entrata definitivamente tra le grandi del tour in rosa.

Il successo di Andreeva

Fasciata nel suo completino color turchese la russa è andata a strappi: avanti 2-0, ma ripresa dalla leonessa ucraina che dopo il recente divorzio da Gael Monfils voleva regalare un altro exploit alla sua gente, con contro-break nel quarto gioco e successivo sorpasso. Andreeva di nuovo avanti (4-3) con un break a zero, confermato dopo aver annullato tre opportunità di contro-break (due con altrettante prime vincenti al corpo della rivale), ma la tensione emotiva del momento si è fatta sentire: due doppi falli consecutivi e due errori nel palleggio (diritto incrociato largo e rovescio lungolinea fuori misura) regalano il 5-5 a Svitolina, tornata in top ten dopo la maternità (la figlia Skai ha 4 anni). Ma il coraggio non manca alla siberiana, che vede premiata la sua propensione offensiva con un altro break, stavolta quello buono, perché dopo aver sciupato il primo set point con un doppio fallo è stata poi Svitolina a sparare in corridoio un tentativo di rovescio lungolinea permettendole di incamerare la frazione dopo 55’.

Le indicazioni di coach Martinez ad Andreeva

Coach Conchita Martinez durante il toilet break della 32enne di Odessa ha chiesto alla sua allieva (oltre a saltellare per togliersi di dosso la tensione) di mantenere il pallino del gioco, facendo muovere il più possibile l’avversaria e Mirra esegue le indicazioni della spagnola, seppur con qualche pausa. Nel quinto game strappa di nuovo il servizio alla campionessa del Foro Italico (arrivata in California con una novità nel proprio staff, il connazionale Sergiy Stakhovsky, chiamato a sostituire temporaneamente Andy Bettles, assente per la nascita imminente del figlio), che alla distanza paga dazio alla stanchezza e deve inchinarsi alla giovane rampante. Applausi a scena aperta per Mirra, che oltre a un assegno da 3,37 milioni di dollari e 1500 punti Wta si porta a casa anche una fiammante Mercedes sportiva (anche se non sa guidare…).

Il percorso di Errani e Paolini

Così come da applausi è il percorso sul cemento del deserto californiano di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche, che hanno staccato per ultime il pass per l’evento di fine stagione aggiudicandosi il titolo nel 500 di Tokyo, dopo aver chiuso da imbattute il Gruppo 2 in semifinale si sono imposte per 6-3 6-4, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, sulla cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic, n.3 del seeding, così da essere la prima coppia italiana a raggiungere l’ultimo atto delle Finals. Nella notte, nella sfida che assegnava il titolo, hanno ritrovato dall’altra parte della rete la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend (n.2), che hanno sconfitto 7-6(4) 6-3, la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani, qualificatesi come prime nella Race.