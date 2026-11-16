Bolelli-Vavassori, esordio amaro alle Nitto ATP Finals: vincono Granollers-Zeballos

Inizia con una sconfitta l'avventura degli azzurri Bolelli e Vavassori alle Nitto ATP Finals di Torino. Il duo italiano ha avuto la peggio nel match contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos al termine di una gara durata un'ora e venti. Bolelli e Vavassori non sono riusciti a contrastare lo strapotere degli avversari, che si sono imposti col punteggio di due set a zero - 6-4, 6-4 - nella prima gara sul cemento torinese. Gli azzurri affronteranno al prossimo turno la coppia composta da Harrison e Skupski, con la gara in programma domani alle 11.30.