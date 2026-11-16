Bolelli-Vavassori, esordio amaro alle Nitto ATP Finals: vincono Granollers-Zeballos
Inizia con una sconfitta l'avventura degli azzurri Bolelli e Vavassori alle Nitto ATP Finals di Torino. Il duo italiano ha avuto la peggio nel match contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos al termine di una gara durata un'ora e venti. Bolelli e Vavassori non sono riusciti a contrastare lo strapotere degli avversari, che si sono imposti col punteggio di due set a zero - 6-4, 6-4 - nella prima gara sul cemento torinese. Gli azzurri affronteranno al prossimo turno la coppia composta da Harrison e Skupski, con la gara in programma domani alle 11.30.
Bolelli-Vavassori: obiettivo ripartire
Il match andato in scena alla Inalpi Arena di Torino - gara inaugurale del Gruppo Mark Woodforde - è stato l'ottavo scontro diretto tra la coppia azzurra e quella composta da Granollers e Zeballos. Il computo totale recitava 4-3 per gli azzurri prima della sconfitta odierna, ma adesso l'equilibrio è stato ristabilito. Perfetta parità, dunque, tra le due coppie protagoniste in tutti i palcoscenici più importanti nell'ultimo triennio. “Sappiamo che ogni partita è difficile, ma l'obiettivo è migliorare il nostro miglior risultato (la semifinale del 2025, ndr). Ringraziamo ancora tutto il pubblico presente, pronto a darci la carica per il terzo anno di fila”: sono state queste le parole di Bolelli alla vigilia del match, con il duo azzurro che dovrà adesso rimettersi in carreggiata per ripartire al meglio giò dal prossimo incontro.
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